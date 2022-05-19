Eşek sütü sabunu ne işe yarar? Eşek sütü sabununun faydaları nelerdir? Eşek sütü sabunu kullanımı nasıldır?

Eşek sütü sabunu, cildin doğal yollar ile bakteri ve mikroplardan arındırılmasında etkilidir. Aynı şekilde saç derisinde meydana gelen; kaşıntı, tahriş ya da kepek oluşumu gibi can sıkıcı durumların giderilmesinde de sıklıkla kullanılmaktadır. Kimyasal herhangi bir içeriğe sahip olmamasından dolayı kullanıcılar tarafından rahat bir şekilde tercih edilmektedir.
Eşek Sütü Sabununun Faydaları Nelerdir?
Eşek sütü sabununun faydalarına maddeler halinde değinelim;
Cilt yüzeyinin onarılmasına ve korunmasına katkı sağlar.
Eşek sütü sabunu içerisinde yer alan retinol sayesinde, doğal bir yaşlanma karşıtı ürünü olarak kullanım sağlanmaktadır.
Sabun içerisinde bulunan vitaminler ve aminoasitler, cilt yüzeyinde akne ve sivilce oluşumunu engeller. Var olan oluşumlarında giderilmesinde etkili rol oynar.
Cildin pH dengesinin eşitlenmesini sağlar.
Eşek sütü sabunu, hücre yenileme özelliğine sahiptir.
Cilt yüzeyinde meydana gelen renk farklılıklarının giderilmesini sağlat ve eşit bir cilt tonuna sahip olmanızı gerçekleştirir.
Egzama ve sedef gibi cilt rahatsızlıklarının tedavi sürecinde etkilidir.
Saçların kurumasını önler.
İçerisinde bulunan vitaminler sayesinde, saçların daha gür ve parlak olmasını sağlar.
Saç ve saç derisinin nem ihtiyacını karşılar.
Saç dersinde meydana gelen bakterilerin giderilmesini sağlar.
Saçların dökülmesinin önüne geçer.
Eşek Sütü Sabunu Nasıl Kullanılır?
Eşek sütü sabununun kullanımı oldukça kolaydır. Bu sabunu yüzünüze ya da cildinize uygularken dikkat etmeniz gereken nokta, sabunu bir maske gibi uygulamanızdır. Öncelikle cildinizi hafifçe ıslatın. Sabunu köpürterek cildinize uygulayın ve beş dakika gibi kısa bir süre bekledikten sonra durulama aşamasına geçin. Cilt yüzeyine uygulama yaparken, dairesel hareketler ile masaj yapın. Eşek sütü sabununu, her gün düzenli olarak kullanabilirsiniz. Saçlarınız için haftada üç ya da dört kez kullanım sağlayabilirsiniz. Saçlarınıza uygulama yaparken, saç derinize masaj yaptıktan sonra, saç tellerinize de nazikçe uygulayıp durulayınız.