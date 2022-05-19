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    • Haberler
    • 19.05.2022 08:05
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    • 19.05.2022 08:05
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    Bekçilik başvuru şartları nelerdir? Bekçi nasıl olunur? Bekçi olma başvurusu nasıl yapılır?

    Bekçi nasıl olunur? Bekçi olma başvurusu nasıl yapılır? Bekçilik başvuru şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kariyerini bu yönde hedefleyenler bekçilerin ne kadar maaş aldığını, kaç saat çalıştığını, KPSS'den kaç puan alması gerektiği gibi daha pek çok bilgileri merak ediyor. Haberimizden tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Bekçi nasıl olunur?

    Bekçi olabilmek için öncelikle bekçi olma koşullarının yerine getirilmesi gereklidir. Bekçi olma şartlarının yerine getirilmesinden sonra, devletin dönemsel olarak açtığı bekçi kontenjanlar için başvuru yapılır. Yapılan başvurular sonrasında, kişiler şartlara uygun olarak sıralanır ve göreve başlayıp başlayamayacakları durumları sonuçlanır.

    Bekçi Olma Başvurusu Nasıl Yapılır?
    Bekçi olabilmek için yapılacak olan başvurular, güncel olarak e-devlet sistemi üzerinden yapılabilir. Bekçilik mesleğini icra etmek isteyen kişiler, Polis Akademisinin e-devlet sayfasına girerek ön başvuru işlemini tamamlayabilirler.

    Bekçi Olma Şartları Nelerdir?
    Güncel bekçi olma koşulları, Polis Akademisi tarafından şöyle sıralanmıştır:
    • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
    • En az lise veya dengi okul mezunu olmak
    • En az 1.67 cm boyunda olmak
    • Vücut kitle indeksinin 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) aralığında olması
    • Askerlik görevinin tamamlanmış olması
    • Memur olmaya engel bir durumda olmamak
    • Silah taşıma engelinin bulunmaması



    • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kamu haklarından mahrum bırakılma cezası almamak
    • Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli olarak tanınmamak
    • Sağlık durumu için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilmekte olan tüm koşulları taşımak
    • Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak
    • Bekçi adayının kendisinin ve eğer evli ise eşinin geçmişte isminin fuhuş suçu ile ilgili bir yere karışmamıi olması
    • Bekçi adayının kendisinin ve eğer evli ise eşinin kumar, uyuşturucu ve diğer uyarıcı madde listesi içinde yer alan herhangi bir durum dolayısıyla adına soruşturma açılmamış olması
    • Fuhuş, madde ya da farklı konulardan birinden dolayı ceza almamak ve hüküm giymemek
    • Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik ya da inancı kötüye kullanmak durumlarından dolayı hapis cezası almamış ve yatmamış olmak

        Bekçi Olmak İçin KPSS Puanı Kaç Olmalıdır?
        Bekçilik için KPSS puanı şartı aranmaz. Bu nedenle de bekçi olmak isteyen kişilerin KPSS puanına ihtiyacı yoktur.

        Bekçilik Sınavında Ne Sorulur?
        Bekçilik sınavı sorularının tümü test sorularından oluşur. Sınava girecek olan kişilere toplamda 100 soru sorulur. Sınav sorularının konu dağılımları ise şu şekildedir:
        • Türkçe (Ortaöğretim düzeyi): 20
        • Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi): 15
        • Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi): 15
        • Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi): 15
        • Matematik (Ortaöğretim düzeyi): 15
        • Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi): 20
        Bu soruların 50 tanesine doğru cevap vermiş ve 50 puan almış olan kişiler, sınavı geçmiş sayılır. Ancak daha fazla doğrusu olan kişiler, başvurunun çok fazla olması durumlarında daha avantajlı sayılır.

        Bekçilik Eğitimi Kaç Aydır?
        Bekçi olacak kişilere verilen eğitim, toplamda 2 aydır. Haftanın 6 günü, 09.00- 18.00 saatleri arasında bekçi olacak kişilerin ne yapmaları gerektiği ile ilgili bir eğitim verilir. Bekçilik eğitimi, yatılı değildir.

        Bekçiler Ne Kadar Maaş Alıyor?
        Bekçilerin maaşları, güncel olarak şöyle belirlenmiştir:
        • İlkokul mezunu bekçi maaşı: 6.292 TL
        • Lise mezunu bekçi maaşı: 6.516 TL
        • Üniversite mezunu bekçi maaşı: 6.811 TL

        Bekçi Günde Kaç Saat Çalışır?
        Bekçilerin günlük mesai saatleri, olağanüstü bir hal mevcut olmadıkça haftalık 40 saat olarak belirlenmiştir. Bekçi olarak atanmış olan kişilerin günlük ne kadar saat çalışacağı ise güneşin batış saatinden doğuş saatine kadar olarak belirlenmiştir. Her ilde güneşin batış ve doğuş saatleri aynı olmadığı için, bekçi olmuş kişilerin çalışma saatleri çalıştıkları konuma göre hesaplanır.
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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Haberler Bekçilik başvuru şartları nelerdir? Bekçi nasıl olunur? Bekçi olma başvurusu nasıl yapılır?
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