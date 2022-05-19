

• Son 5 gün içinde aspirin, ağrı kesici veya romatizma ilacı aldınız mı?

• Alerjik reaksiyon geçirdiniz mi,buna yönelik tedavi aldınız mı?

• Yukarıda belirtilenler dışında kullandığınız herhangi bir ilaç var mı?

• Son 12 ay içinde diş tedavisi oldunuz mu? Evet ise hekimin veya kurumun adı ?

• Son 1 hafta içinde ishal oldunuz mu?

• Son 1 ay içinde herhangi bir aşı oldunuz mu?

• Kronik (müzmin, süreğen) bir hastalığınız var mı?

• Para veya uyuşturucu karşılığında cinsel ilişkiniz oldu mu?

• Frengi veya bel soğukluğu nedeniyle tedavi oldunuz mu?

• AIDS hastalığınız var mı, kendinizde böyle bir hastalık olduğuna dair şüpheleriniz var mı?

• AIDS hastası olduğunu bildiğiniz biriyle cinsel ilişkiniz oldu mu?

• Kan ve kan ürünü alan, diyalize giren veya hemofili hastası olan biri ile cinsel ilişkiniz oldu mu?

• Hiç uyuşturucu kullandınız mı?

• İnsülin, büyüme hormonu, immünglobulin (gamaglobulin), tamoksifen kullandınız mı?

• Son 12 ay içinde ameliyat veya endoskopik muayene oldunuz mu?

• Kalp-damar, akciğer, mide-barsak, böbrek hastalığınız var mı?

• Bugüne kadar hiç nöbet, Epilepsi krizi veya felç geçirdiniz mi?

• Bugüne kadar hiç kanser tanısı aldınız mı, kanser tedavisi gördünüz mü?

• Şeker hastalığınız ya da yaygın romatizmal bir hastalığınız var mı?

• Kanamalı bir hastalık veya kan hastalığınız var mı?

• Sıtma, verem, malta humması, Kemik iltihabı veya Karahumma geçirdiniz mi?

• Hepatit geçirdiniz mi, taşıyıcısı mısınız?

• Hepatit olan biri ile aynı evde yaşıyor musunuz veya cinsel ilişkiniz oldu mu?