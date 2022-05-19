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    • Haberler
    • 19.05.2022 08:05
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    • 19.05.2022 08:05
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    2022 kadın sığınma evi şartları nelerdirKadın sığınma evinde para veriliyor muKadın sığınma evlerinin kuralları nelerdir?

    Kadına şiddet devam ederken 2022 kadın sığınma evi şartları nelerdir? Kadın sığınma evinde para veriliyor mu sorularının yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Eşinden, babasından, abisinden şiddet gören kadınlar için destekler sağlanıyor ve kadın sığınma evlerinde kalabilmek için istenen şartların karşılanıyor olması gerekiyor. Hangi illerde olduğu ve kadın sığınma evlerinin kurallarının neler olduğunu haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    2022 kadın sığınma evi şartları nelerdir?

    2022 kadın sığınma evi şartları nelerdir? Kadın sığınma evinde para veriliyor mu? Kadın sığınma evlerinin kuralları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özellikle şiddet gören kadınlara kapısını açan kadın sığınma evlerine ilişkin bir çok bilgi merak konusu oluyor ve gün içerisinde merak edilerek araştırılanlar arasında yer alıyor.

    Kadın sığınma evlerinde kalabilmek için belirlenmiş olan koşullar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
    • 18 yaşını doldurmuş olmak
    • Başvuru yapmış olan kişinin eşinden psikolojik ya da fiziksel olarak şiddet görüyor olması
    Kadın sığınma evinde kalabilmek için kadınların farklı bir koşulu yerine getirmelerine gerek yoktur. Eşinden şiddet gören ve talepte bulunan her kadın, sığınma evlerine girebilir.

    Kadın Sığınma Evinde Para Veriliyor Mu?
    Sığınma evlerinde kalan kadınlar, devlet tarafından maddi bir destek görmezler. Ancak sığınma evinde kalan kadınlara çalışma imkanları sunulur. Bu çalışma imkanları sayesinde de kadınlar para kazanabilirler.

    Kadın Sığınma Evi Telefon Kuralları Nelerdir?
    Sığınma evlerinde telefon kullanımı yasaktır. Herhangi bir şekilde burada telefon kullanılmasına yönetmelik gereğince izin verilmez.

    Kadın Sığınma Evlerinin Kuralları Nelerdir?
    Kadın sığınma evlerine konmuş olan kurallar, şöyle sıralanmıştır:
    • Kadın sığınma evlerinde düzenin sağlanabilmesi için kurumda kalan kadınların kendisine verilen temizlik, mutfak ve diğer işleri yerine getirmesi gerekir.
    • Kadın sığınma evlerine ziyaretçi kabul edilemez.
    • Yetkililer izin vermedikleri sürece sığınma evinden çıkılması yasaktır.
    • Kadın sığınma evlerinde kalan kişilerin evlerde ve evden izinli olarak çıktıkları zamanlarda alkol ve uyuşturucu gibi kendilerine zarar verecek maddeleri kullanmaları yasaktır.
    • Sığınma evlerinde kalan kadınlar eğer evlerin düzenini bozmaya çalışırlarsa sığınma evlerinde kalma haklarını kaybederler.
    • Kadın sığınma evlerine misafir kabul edilemez.
    • Kadın sığınma evinde kalınabilmesi için ekonomik, fiziksel ya da psikolojik olarak şiddet görülmesi gereklidir. Kadınların eğer çocukları varsa, evlere çocuklarını da getirmelerine müsaade vardır.
    • Kadın sığınma evlerinde cep telefonu kullanmak yasaktır.


        • Sığınma evlerinden çıkılmak istenen saatler, yetkililer tarafından belirlenir. Belirlenmiş olan saatlere uyulması da zorunludur.
        • Kadın sığınma evlerine küçük çocuklar hariç erkeklerin girmesi yasaktır.
        • Her kadının sığınma evlerinden yararlanabilmeleri için kalabilecekleri süreler sınırlanmıştır. Bu evlere sığınan kişiler en fazla 6 ay burada kalabilirler. Ancak özel durumu olan kadınlara bu süreden daha fazla kalınma süresi tanınabilir.
        • Kadın sığınma evlerinde kalan kadınlar eğer hayattan kopmuşlarsa, yeniden sosyal hayata uyum sağlayabilmeleri için kendilerine kurslar ve iş imkanları ile destek sağlanır.

        Hangi İllerde Kadın Sığınma Evleri Vardır?
        Kadın sığınma evlerinin olduğu iller, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
        • Adana
        • Ankara
        • Antalya
        • Bursa
        • Denizli
        • Diyarbakır
        • Gaziantep
        • İstanbul
        • İzmir
        • Malatya
        • Mersin
        • Samsun
        • Şanlıurfa
        • Trabzon
        • Erzurum
        • Bingöl
        • Muş
        • Kilis
        • Elazığ
        • Sakarya
        • Kahramanmaraş
        • Kocaeli
        • Isparta
        • Aksaray
        • Kars
        • Sivas
        • Adıyaman


        • Zonguldak
        • Tekirdağ
        • Erzincan
        • Gümüşhane
        • Eskişehir
        • Çorum
        • Manisa
        • Çanakkale
        • Uşak
        • Konya
        • Hatay
        • Düzce
        • Burdur
        • Van
        • Osmaniye
        • Bartın
        • Hakkari
        • Tunceli
        • Amasya
        • Kayseri
        • Batman
        • Yalova
        Türkiye'de güncel olarak 1400 üzerinde kadın sığınma evi mevcuttur. Ancak kadın sığınma evlerinin adresleri ve illerde olan toplam sayıları, kadınların güvenliğini sağlamak ve sığınma evlerine geldikten sonra eşleri tarafından zorla alıkonulmamaları için genellikle gizli tutulur. Kadın sığınma evine gitmek isteyen kadınlar ise Kadın Dayanışma Vakfı başta olmak üzere birçok vakıf ve kuruluş üzerinden başvuru yapma imkanına sahiptir. Yaptıkları başvurulardan sonra yetkili kişiler kendileri ile iletişime geçecek ve kendilerini toplanma noktalarından alarak sığınma evlerine yerleştireceklerdir.

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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Haberler 2022 kadın sığınma evi şartları nelerdir? Kadın sığınma evinde para veriliyor mu? Kadın sığınma evlerinin kuralları nelerdir?
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