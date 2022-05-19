Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 19.05.2022 08:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.05.2022 08:05
    ABONE OL

    Uzman çavuş alımı ne zaman? Jandarma uzman erbaş başvurusu nereden yapılır? Jandarma uzman erbaş olma şartları nelerdir?

    Jandarma uzman erbaş olma şartları nelerdir? Uzman çavuş alımı ne zaman? Jandarma uzman erbaş başvurusu nereden yapılır sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Jandarma uzman erbaş olarak görev almak isteyenler zaman zaman yapılan istihdamları yakından takip ediyor. Peki hangi şartları taşıyor olmak gerekiyor?

    takvim.com.tr
    2022 Jandarma uzman erbaş olma şartları nelerdir?

    2022 Jandarma uzman erbaş olma şartları nelerdir? Uzman çavuş alımı 2022 ne zaman? Jandarma uzman erbaş başvurusu nereden yapılır sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Jandarma uzman erbaş olarak görev almak isteyenler zaman zaman yapılan istihdamları yakından takip ediyor. Peki hangi şartları taşıyor olmak gerekiyor?

    Jandarma uzman erbaş olabilmenin güncel olarak belirlenmiş olan koşulları, şöyle sıralanmıştır:
    • Erkek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
    • 20 ile 27 yaş aralığında olmak
    • Askerlik hizmetini yaparken 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis edilmemiş olmak
    • Sağlık yönetmeliğine uymama durumu haricinde herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ve sivil okullardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak
    • Ortaöğretim (lise) ve ön lisans mezunu jandarma uzman erbaş adaylarının KPSS puanlarının 50 ve üzeri olması gereklidir.
    • İlköğretim (ortaokul) mezunu adayların başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara uygun olmaları gereklidir.

    • Askerliği bitirme şartı aranmaz. Ancak askerlik görevini yapmış olan kişilerin başvuru tarihi itibari ile terhis oldukları zaman üzerinden 5 yıl geçmemiş olması gereklidir. Bununla beraber, askerde iken jandarma uzman erbaş olmak isteyen kişilerin Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden 80 puan ve üzeri not almış olmaları gereklidir.
    • Başvuruda bulunacak olan adaylar yalnızca tek tercih yapma hakkına sahiptir.

    Uzman Çavuş Alımı 2022 Ne Zaman?
    Güncel uzman çavuş alımları tarihleri, 20 Nisan 2022 olarak belirlenmiştir. Başvuru yapıldıktan sonra, 1 hafta içinde de başvuru sonuçları açıklanır.

    Jandarma Uzman Erbaş Başvurusu Nereden Yapılır?
    Jandarma uzman erbaşlık için yapılacak olan başvurular, www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr siteleri üzerinden gerçekleştirilir. Jandarma uzman erbaş olabilmek için yapılacak olan başvurular, yalnızca bu siteler üzerinden yapılabilir. Elden başvurular, güncel olarak alınmamaktadır.

        Sahil Güvenlik Uzman Erbaş Ne İş Yapar?
        Sahil güvenlik erbaşların görevleri, şöyle sıralanmıştır:
        • Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde sorumluluk sahasında arama kurtarma faaliyetlerini ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde yürütmek.
        • Denizlerde ve adalarda meydana gelen tıbbi tahliye ve hasta nakli faaliyetlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde yürütmek
        • Stratejik önemi haiz tesislerin ve gemilerin, Türk boğazlarından geçen tehlikeli ve patlayıcı yük taşıyan gemilerin ve devlet büyüklerinin deniz güvenliğini sağlamak
        • Deniz güvenliği kapsamında denizlerde hükümranlık haklarının kullanıldığı deniz alanlarının sınırlarında ve deniz yan hudutlarında kontrolün sağlanmasına yönelik ekonomik devriye görevleri icra etmek
        • Yabancı askerî gemilerin ve devlet gemilerinin faaliyetlerini izlemek, gözetlemek, yabancı ülkelere ait askerî gemiler ve devlet gemileri tarafından Türk bayraklı gemilere yapılan tacizler ile millî menfaatler aleyhine yapılan ihlallere angajman kuralları çerçevesinde müdahale etmek
        • Deniz yetki alanlarında icra edilen bilimsel araştırma, hidrokarbon arama, sondaj, kablo ve boru hattı döşeme, balıkçılık gibi faaliyetleri izlemek, takip etmek, kontrol etmek ve izinsiz yapılan faaliyetleri engellemek
        • Deniz güvenliğinin ve deniz emniyetinin sağlanmasına yönelik olarak izleme, gözetleme, takip ve kontrol imkân ve kabiliyetlerini geliştirmek ve gerekli diğer tedbirleri almak
        • Deniz yolu ile yapılan her türlü kaçakçılık faaliyetini önlemek ve gerekli tedbirleri almak

        • Her türlü ticari ve amatör balıkçılık faaliyetlerini denetlemek
        • Deniz kirliliğinin önlenmesi maksadıyla, denizlerde kirletme yasağına aykırı eylemleri izlemek, önlemek ve bu konuda gerekli denetimleri yapmak
        • 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun çerçevesinde, denizlerde can ve mal güvenliğini sağlamak
        • 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren veya Türkiye'yi yasa dışı terk eden ya da buna teşebbüs eden yabancılar hakkında gerekli işlemleri yapmak
        • 5682 sayılı Pasaport Kanunu'na ilişkin denetimler yapmak
        • 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde; denizlerde kültür ve tabiat varlıklarını meydana çıkarmak üzere izinsiz ve ruhsatsız olarak araştırma, sondaj ve kazı yapılmasına engel olmak, dalışa yasak bölgelerde dalış yapılmasını engellemek, yurt içinde korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarının deniz yolu ile yurt dışına çıkarılmasını engellemek
        • 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun kapsamında, sorumluluk sahasında görülen patlayıcı madde ve diğer şüpheli cisimlerle ilgili gerekli önlemleri almak ve ilgili makamlara bildirmek
        • 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dâhilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanuna ilişkin denetimler yapmak
        • 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve Deniz Turizmi Yönetmeliği çerçevesinde Türk ve yabancı yat ve deniz turizmi alanında faaliyet gösteren deniz araçları ile Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği kapsamında su sporları yaptıran işletmelerin denetimlerini yapmak
        • 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununa yönelik denetimler yapmak


        • Aidiyeti tartışmalı ada, adacık, kaya, deniz yapıları ve deniz alanlarında ulusal menfaatlere ve ülke politikasına uygun görevler icra etmek
        • 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda Türk Bayrağına ilişkin denetim ve kontrolleri yapmak
        Kendilerine düşen bu görevleri doğru bir şekilde gerçekleştirmeyen jandarma uzman erbaşlar, tespit edilmeleri durumunda görevlerinden alınırlar. Görevlerine son verilen kişiler, yeniden jandarma uzman erbaş olarak göreve başlayamazlar.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Haberler Uzman çavuş alımı ne zaman? Jandarma uzman erbaş başvurusu nereden yapılır? Jandarma uzman erbaş olma şartları nelerdir?
            SON DAKİKA