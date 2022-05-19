19 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz mi? 19 Mayıs Perşembe günü toplu taşıma bedava mı? İETT, metro, metrobüs, marmaray, vapur, tramvay...

19 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz mi? 19 Mayıs Perşembe günü toplu taşıma bedava mı? soruları gündemde yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuya ilişkin son dakika Marmaray, Başkentray ve İZBAN tren açıklaması geldi. İşte 19 Mayıs'ta toplu taşımalarda son durum...
19 MAYIS PERŞEMBE GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir" denildi.
19 MAYIS'TA OTOBÜSLER BEDAVA MI? İETT, METRO, METROBÜS, MARMARAY, VAPUR, TRAMVAY...
İETT geçtiğimiz senelerde 19 Mayıs'ta tüm seferlerini ücretsiz yapmıştı. 2022 yılı için ise henüz bir açıklama gelmedi. Öte yandan milli bayram olması nedeniyle 19 Mayıs'ta tüm otobüs, metrobüs, metro seferlerinin ücretsiz olması bekleniyor. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
18 MAYIS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının kutlandığı 19 Mayıs günü resmi tatil olacak fakat 18 Mayıs tarihi için herhangi bir tatil söz konusu değil.
19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
Milli bayramlarımızdan biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında eğitime ara verilecek. Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs tarihinde okullar tatil olacak.