Yarın bankalar açık mı? 19 Mayıs Perşembe günü bankalar, noterler hizmet verecek mi? 19 Mayıs'ta EFT, havale yapılabiliyor mu sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Resmi tatillerde kapalı olan kurum ve kuruluşlar merak edilmeye başlandı, işlemlerini bugünden halletmek isteyenler 19 Mayıs'ta banka ve noterlerin kapalı olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...
19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?
Bankalar 19 Mayıs günü tatil olacak. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle bankada işi olanlar 18 Mayıs mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlayabilecek.
19 MAYIS'TA EFT/HAVALE YAPILIR MI?
İnternet Bankacılığı ya da Mobil Bankacılık üzerinden havale işlemleriniz 19 Mayıs'ta da yapılmaktadır. Fakat EFT işlemleri için 18 Mayıs mesai bitimi son tarihtir. 19 Mayıs'ta yapacağınız EFT işlemi 20 Mayıs günü işleme alınacaktır.