ogm.eba.gov.tr/19Mayis/ THY 19 Mayıs Hatıra Bileti alma ekranı: 19 Mayıs THY tarihi yolculuk bileti nasıl alınır?

THY 19 Mayıs hatıra bileti nasıl ve nereden alınır sorusu arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel, tarihi bir uçuş gerçekleştireceği belirtildi. THY'den yapılan bu açıklamanın ardından THY 19 Mayıs hatıra bileti nasıl ve nereden alınır sorusunun yanıtı merakla araştırılanlar arasındaki yerini aldı.
THY UÇUŞ BİLETİ 19 MAYIS NASIL VE NEREDEN ALINIR?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında okullarda; masa tenisi, satranç ve voleybol turnuvalarının yanı sıra çeşitli yarışmalar düzenleniyor. Müzik ve şiir dinletileri ile bayramın anlam ve önemine dikkat çekiliyor. Düzenlenen faaliyetler velilerden de yoğun ilgi görüyor.
Bununla birlikte MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 19 Mayıs'a özel hatıra bileti hazırlayarak tüm öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilerin kullanımına sundu.
Siteye giren ziyaretçiler adını ve soyadını yazarak '19 Mayıs Hatıra Bileti' oluşturabiliyor. Oluşturulan hatıra biletleri #bağımsızlıkyolculuğu etiketi ile sosyal medyadan paylaşılabiliyor. Hatıra bileti, https://ogm.eba.gov.tr/19Mayis/ adresinden oluşturulabiliyor.