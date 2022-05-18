ogm.eba.gov.tr/19Mayis/ THY 19 Mayıs Hatıra Bileti alma ekranı: 19 Mayıs THY tarihi yolculuk bileti nasıl alınır?

THY 19 Mayıs hatıra bileti nasıl ve nereden alınır sorusu arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel, tarihi bir uçuş gerçekleştireceği belirtildi. THY'den yapılan bu açıklamanın ardından THY 19 Mayıs hatıra bileti nasıl ve nereden alınır sorusunun yanıtı merakla araştırılanlar arasındaki yerini aldı.