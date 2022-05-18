DGS kaç soru, kaç dakika? 2022 DGS sınav süresi ne kadar? Dikey Geçiş Sınavı saat kaçta başlayacak? soruları adaylar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2022 DGS kılavuzunu yayımladı. Kılavuzla birlikte sınav süresi ve başvuru detayları da belli oldu. DGS puan hesaplama hakkında da bilgi veren ÖSYM, ''2022-DGS'de her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.'' ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar...