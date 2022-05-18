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    • Haberler
    • 19.05.2022 11:10
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    • 19.05.2022 11:10
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    Bugün üniversitelerde ders olacak mı? 19 Mayıs Perşembe günü üniversiteler açık mı kapalı mı olacak? 19 Mayıs'ta üniversiteler tatil mi?

    Gündemde yoğun bir şekilde 19 Mayıs'ta üniversiteler tatil mi? 19 Mayıs Perşembe günü üniversiteler açık mı kapalı mı olacak sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Yeni sene başlarken resmi tatillerin hangileri olduğu ve hangi günlere denk geldiği merak edilenler arasında yer alıyor ve yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla, etkinliklerle kutlanacak. Üniversiteye giden öğrenciler yarın üniversitelerde ders olacak mı öğrenmek ve ona göre okuluna gitmek istiyor. 19 Mayıs'ta üniversiteler de ders işlenecek mi?

    takvim.com.tr
    Bugün üniversitelerde ders olacak mı?

    19 Mayıs'ta üniversiteler tatil mi? 19 Mayıs Perşembe günü üniversiteler açık mı kapalı mı olacak? Yarın üniversitelerde ders olacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Resmi tatillerden biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bugün ülke genelinde etkinliklerle kutlanacak, peki üniversitelerde ders işlenecek mi?

    19 MAYIS'TA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs'ta üniversitelerde ders yapılmayacak, okullar tatil olacak.

    19 MAYIS ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

    Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki önemli olaylardan biri Atatürk'ün Samsun'a ayak basışıdır. 19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs aynı zamanda "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

    Türk Milleti Birinci Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri ararken büyük bir lider Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun'a ayak basarak "Kurtuluş" yolunu açtı. Dolayısıyla Atatürk'ün 16-19 Mayıs 1919 İstanbul'dan başlayan yolculuğu bir kurtuluş dönemini simgeler. Samsun'a ayak basışının taşıdığı önem Atatürk'ün Büyük Nutku'nu 19 Mayıs 1919 Samsun'a çıkışı ile başlatmasından anlaşılmaktadır.

        Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçe'li yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesi'nden sonra "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.
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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Haberler Bugün üniversitelerde ders olacak mı? 19 Mayıs Perşembe günü üniversiteler açık mı kapalı mı olacak? 19 Mayıs'ta üniversiteler tatil mi?
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