Bugün kargolar açık mı kapalı mı? 19 mayıs kargolar çalışıyor mu? 19 Mayıs Perşembe kargo çalışma saatleri! Yurtiçi, MNG, Aras, PTT, Sürat...

Tüm illerden binlerce vatandaş 19 mayıs kargolar çalışıyor mu? Bugün kargolar açık mı kapalı mı sorularının yanıtlarını araştırıyor. En çok ziyaret edilen kurumlar arasında yer alan kargo şirketlerinin resmi tatillerde çalışıp çalışmadığı merak konusu oluyor. Özellikle online alışveriş yapanlar ve şirketler sık sık gönderi alıp verdikleri için kargo şirketlerinin yarın hizmet verip vermediğini öğrenmek ve ona göre bir planlama yapmak istiyor. Peki Yurtiçi, MNG, Aras, PTT, Sürat, UPS 19 Mayıs Perşembe kargo çalışma saatleri nedir?
19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI?
Kargolar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle hizmet vermeyecek.Kargolar 20 Mayıs 2022 Cuma günü hizmet vermeye devam edecek.
2022 KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
YURTİÇİ KARGO
Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.
Yurtiçi Kargo, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
MNG KARGO
MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.