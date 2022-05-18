Bugün bankalar açık mı? 19 Mayıs Perşembe günü bankalar, noterler hizmet verecek mi? 19 Mayıs'ta EFT, havale yapılabiliyor mu?

Ülke genelinde vatandaşlar bugün bankalar açık mı? 19 Mayıs Perşembe günü bankalar, noterler hizmet verecek mi sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Bugün resmi tatillerden biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yaşanacak ve tüm illerde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Diğer resmi tatillerde olduğu gibi birçok kurum ve kuruluşların 19 Mayıs'ta hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. Peki bankalar ve noterler de kapalı olacak mı? 19 Mayıs'ta EFT, havale yapılabiliyor mu?
19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?
Bankalar 19 Mayıs günü tatil olacak. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle bankada işi olanlar 18 Mayıs mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlayabilecek.
19 MAYIS'TA EFT/HAVALE YAPILIR MI?
İnternet Bankacılığı ya da Mobil Bankacılık üzerinden havale işlemleriniz 19 Mayıs'ta da yapılmaktadır. Fakat EFT işlemleri için 18 Mayıs mesai bitimi son tarihtir. 19 Mayıs'ta yapacağınız EFT işlemi 20 Mayıs günü işleme alınacaktır.