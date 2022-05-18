Bugün bankalar açık mı? 19 Mayıs Perşembe günü bankalar, noterler hizmet verecek mi? 19 Mayıs'ta EFT, havale yapılabiliyor mu?

YARIN NOTERLER AÇIK MI?

Noterler de diğer birçok işletme gibi resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor. Bu nedenle 19 Mayıs 2022 Perşembe günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatili nedeniyle noterler kapalı konumda olacaklar.

18 Mayıs'ta mesai bitimine kadar noterlerde işlemlerini bitirmeyen kişiler bir sonraki işlem günü olan 20 Mayıs'ı bekleyecekler. Dolayısıyla 19 Mayıs'ta noterlerde işlem yapılamayacak.

Noterlerin yanı sıra bankalar, kargolar, PTT ve devlet daireleri de 19 Mayıs'ta kapalı olacaklar. Resmi tatilin sona ermesiyle birlikte kurumlar yeniden hizmet vermeye devam edecekler.