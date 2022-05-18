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    • Haberler
    • 18.05.2022 23:53
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    • 18.05.2022 23:54
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    Bugün bankalar açık mı? 19 Mayıs Perşembe günü bankalar, noterler hizmet verecek mi? 19 Mayıs'ta EFT, havale yapılabiliyor mu?

    Bugün bankalar açık mı? 19 Mayıs Perşembe günü bankalar, noterler hizmet verecek mi? 19 Mayıs'ta EFT, havale yapılabiliyor mu sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Resmi tatillerde kapalı olan kurum ve kuruluşlar merak edilmeye başlandı, işlemlerini bugünden halletmek isteyenler 19 Mayıs'ta banka ve noterlerin kapalı olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    19 Mayıs Perşembe günü bankalar, noterler hizmet verecek mi?

    Ülke genelinde vatandaşlar bugün bankalar açık mı? 19 Mayıs Perşembe günü bankalar, noterler hizmet verecek mi sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Bugün resmi tatillerden biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yaşanacak ve tüm illerde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Diğer resmi tatillerde olduğu gibi birçok kurum ve kuruluşların 19 Mayıs'ta hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. Peki bankalar ve noterler de kapalı olacak mı? 19 Mayıs'ta EFT, havale yapılabiliyor mu?

    19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

    Bankalar 19 Mayıs günü tatil olacak. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle bankada işi olanlar 18 Mayıs mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlayabilecek.

    19 MAYIS'TA EFT/HAVALE YAPILIR MI?

    İnternet Bankacılığı ya da Mobil Bankacılık üzerinden havale işlemleriniz 19 Mayıs'ta da yapılmaktadır. Fakat EFT işlemleri için 18 Mayıs mesai bitimi son tarihtir. 19 Mayıs'ta yapacağınız EFT işlemi 20 Mayıs günü işleme alınacaktır.

        YARIN NOTERLER AÇIK MI?

        Noterler de diğer birçok işletme gibi resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor. Bu nedenle 19 Mayıs 2022 Perşembe günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatili nedeniyle noterler kapalı konumda olacaklar.

        18 Mayıs'ta mesai bitimine kadar noterlerde işlemlerini bitirmeyen kişiler bir sonraki işlem günü olan 20 Mayıs'ı bekleyecekler. Dolayısıyla 19 Mayıs'ta noterlerde işlem yapılamayacak.

        Noterlerin yanı sıra bankalar, kargolar, PTT ve devlet daireleri de 19 Mayıs'ta kapalı olacaklar. Resmi tatilin sona ermesiyle birlikte kurumlar yeniden hizmet vermeye devam edecekler.
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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Haberler Bugün bankalar açık mı? 19 Mayıs Perşembe günü bankalar, noterler hizmet verecek mi? 19 Mayıs'ta EFT, havale yapılabiliyor mu?
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