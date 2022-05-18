3600 ek gösterge 3. toplantı ne zaman, saat kaçta? 3600 EK GÖSTERGE TOPLANTISI ERTELENDİ Mİ? 11 Mayıs 3600 ek göstergede son durum

3600 ek gösterge toplantısı ertelendi mi, neden ertelendi? 3600 ek gösterge 3. toplantı ne zaman, saat kaçta? soruları gündemde yer alıyor. Memur ve memur emeklisinin merakla ve heyecanla beklediği toplantı hakkında Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan son dakika açıklama geldi. Peki 3600 ek gösterge toplantısı ne zamana ertelendi? İşte 11 Mayıs 3600 ek göstergede son durum...
3600 EK GÖSTERGE TOPLANTISI ERTELENDİ Mİ?
Son dakika haberine göre 3600 ek gösterge toplantısı ertelendi. Açıklama Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan geldi. Yalçın, toplantısının bakanlık tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti.
3600 EK GÖSTERGE 3. TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
3. toplantının yeni tarihi ve saati henüz duyurulmadı. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin daha önce "Kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi, mayıs ayı içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan bir tanesi" demişti.
Taraflar arasında bu kez Bakan Bilgin'in de katılımının öngörüldüğü mayıs sonuna doğru gerçekleşecek 3. toplantıdan çıkacak sonuca göre düzenlemenin Meclis'e gönderilmesi bekleniyor.
11 MAYIS 3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM İÇİN TIKLAYINIZ👇
3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK, HANGİ MEMURLARI KAPSIYOR?
3600 ek gösterge düzenlemesi, dört meslek grubunu yani polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsayacak.
Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli belirlenmiş olacak. Bu düzenleme, hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin de önü açılacak.
3600 ek göstergeden yararlanacak din görevlisi, hemşire, öğretmen ve polisler olmak üzere bir buçuk milyondan fazla çalışanın maaşında artış yaşanacak ve refah seviyesi yükseltilmiş olacak.
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek göstergeyle ilgili son duruma dair yaptığı açıklamada, "Lisans mezunu hemşirelerimizin 3600 ek gösterge kapsamına alınması başta olmak üzere mali iyileştirmelerin emekliliğe de yansıması konusuydu. Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlı olduğumuzun altını bir kez daha çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.