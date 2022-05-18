2022 kan verme şartları nelerdir? Kan bağışı formu soruları nelerdir? Kan bağışı için kan değeri kaç olmalı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden kan vererek hayat kurtarmak isteyen duyarlı vatandaşların en merak ettiği konular arasında kan bağışı ile ilgili detaylar yer alıyor ve haberimizde tüm bilgileri bulabilirsiniz.
Kan vermek için gereken koşullar, şunlardır:
• 18- 65 yaş aralığında olmak
• Daha önce hiç kan vermemiş olan kişiler için 60 yaşını geçmemiş olmak
• Son 1 yıl içerisinde dövme yaptırmamış olmak
• Son 1 yıl içerisinde akupunktur yaptırmamış olmak
• Son 1 yıl içerisinde ameliyat olmamış olmak
• Son 1 yıl içerisinde piercing yaptırmamış olmak
• Bulaşıcı bir hastalığa sahip olmamak
• 50 kilonun altında olmamak
• Bağışçı sorgulama formunda talep edilen bilgileri eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurmak
• Kan vermeye elverişli durumda olmak
• Kan tam sayımı yaptırmış olmak ve yaptırılmış olan kan sayımında önemli kan değerlerinin yeterli seviyede olduğunun tespit edilmesi (kan sayımında kanı yetersiz görülen kişiler kan vermenin diğer şartlarını sağlasalar bile kan veremezler.)
Kan Bağışı Formu Soruları Nelerdir?
Kan bağışında bulunacak olan kişilerin doldurdukları form, iki sayfadan oluşur. Ön kısımda kan verecek olan kişilerin kişisel bilgileri talep edilir. Aynı zamanda formun ön sayfasında ilgili doktorun kişilerin kan verebilmek için uygun olup olmadığını onayladığı bir bölüm de mevcuttur. Arka sayfada ise kan bağışçısını sorgulamak için bazı sorular mevcuttur. Bu sorular şöyle sıralanabilir:
• " Kan Bağışçısı Bilgilendirme Onam Forumu'nu " okuyup anladınız mı?
• Kendinizi sağlıklı ve iyi hissediyor musunuz?
• Tehlikeli bir hobiniz var mıdır?
• Daha önce kan bağışı için gittiğiniz kan bağış merkezinden herhangi bir nedenle geri çevrildiniz mi?
• Prostat büyümesi, sivilce tedavisi, sedef hastalığı, kellik için herhangi bir ilaç alıyor musunuz?
• Herhangi bir enfeksiyon hastalığı için, son bir hafta içinde ilaç (antibiyotik, ateş düşürücü, vb.) aldınız mı? Aldıysanız ilacın ismini atırlıyormusunuz?