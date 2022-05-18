19 Mayıs'ta üniversiteler tatil mi? 19 Mayıs Perşembe günü üniversiteler açık mı kapalı mı olacak? Yarın üniversitelerde ders olacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Resmi tatillerden biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yarın ülke genelinde etkinliklerle kutlanacak, peki üniversitelerde ders işlenecek mi?
19 MAYIS'TA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs'ta üniversitelerde ders yapılmayacak, okullar tatil olacak.
19 MAYIS ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?
Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki önemli olaylardan biri Atatürk'ün Samsun'a ayak basışıdır. 19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs aynı zamanda "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanmaktadır.
Türk Milleti Birinci Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri ararken büyük bir lider Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun'a ayak basarak "Kurtuluş" yolunu açtı. Dolayısıyla Atatürk'ün 16-19 Mayıs 1919 İstanbul'dan başlayan yolculuğu bir kurtuluş dönemini simgeler. Samsun'a ayak basışının taşıdığı önem Atatürk'ün Büyük Nutku'nu 19 Mayıs 1919 Samsun'a çıkışı ile başlatmasından anlaşılmaktadır.