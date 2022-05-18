19 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz mi? 19 Mayıs Perşembe günü toplu taşıma bedava mı? İETT, metro, metrobüs, marmaray, vapur, tramvay...

19 MAYIS PERŞEMBE GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir" denildi.

19 MAYIS'TA OTOBÜSLER BEDAVA MI? İETT, METRO, METROBÜS, MARMARAY, VAPUR, TRAMVAY...

İETT geçtiğimiz senelerde 19 Mayıs'ta tüm seferlerini ücretsiz yapmıştı. 2022 yılı için ise henüz bir açıklama gelmedi. Öte yandan milli bayram olması nedeniyle 19 Mayıs'ta tüm otobüs, metrobüs, metro seferlerinin ücretsiz olması bekleniyor. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.