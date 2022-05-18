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    • Haberler
    • 18.05.2022 23:16
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    • 18.05.2022 23:16
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    19 Mayıs Perşembe eczane, sağlık ocağı, aile hekimi, poliklinikler, hastaneler açık mı? 19 Mayıs bugün belediyeler, noterler çalışıyor mu?

    19 Mayıs Perşembe eczane, sağlık ocağı, aile hekimi, poliklinikler, hastaneler açık mı? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılı büyük bir coşkuyla kutlanacak. Vatandaşlar ise '-19 Mayıs 2022'de eczane ve hastaneler açık mı? 19 Mayıs Perşembe resmi tatil mi?' sorusunun yanıtını araştırıyor. 2022 Resmi tatiller takvimine göre 19 Mayıs resmi tatil ve bazı işletmeler, kurumlar kapalı olacak. İşte merak edilen tüm soruların cevapları!

    takvim.com.tr
    19 Mayıs Perşembe eczane, sağlık ocağı, aile hekimi, poliklinikler, hastaneler açık mı?

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum ve devlet daireleri kapalı oluyor. Bu kapsamda 19 Mayıs Perşembe günü eczanelerin, hastanelerin ve sağlık ocaklarının açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, 19 Mayıs Perşembe eczane, sağlık ocağı, aile hekimi, poliklinikler, hastaneler açık mı? 19 Mayıs yarın belediyeler, noterler çalışıyor mu? İşte merak edilenler!

    19 MAYIS HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI? RANDEVU VERİLİYOR MU?

    Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs Perşembe günü tüm yurtta kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğu için hastaneler de kapalı olacak. Vatandaşlar, 19 Mayıs Perşembe günü randevu oluşturamayacak, yalnız Acil Servisler hizmet verecek.

    19 MAYIS ECZANELER AÇIK MI, HİZMET VERİYOR MU?

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gününde eczaneler de hastaneler gibi kapalı olacak. 19 Mayıs Perşembe günü nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

        19 MAYIS'TA NOTERLER AÇIK MI?

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ülkemizdeki resmi tatillerden biridir. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermemektedir. Bu kapsamda 19 Mayıs yarın noterler kapalı olacak ve işlem gerçekleştirilmeyecek.

        Noterler 20 Mayıs Cuma günü normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecekler.
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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Haberler 19 Mayıs Perşembe eczane, sağlık ocağı, aile hekimi, poliklinikler, hastaneler açık mı? 19 Mayıs bugün belediyeler, noterler çalışıyor mu?
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