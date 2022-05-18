19 Mayıs Perşembe eczane, sağlık ocağı, aile hekimi, poliklinikler, hastaneler açık mı? 19 Mayıs bugün belediyeler, noterler çalışıyor mu?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum ve devlet daireleri kapalı oluyor. Bu kapsamda 19 Mayıs Perşembe günü eczanelerin, hastanelerin ve sağlık ocaklarının açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, 19 Mayıs Perşembe eczane, sağlık ocağı, aile hekimi, poliklinikler, hastaneler açık mı? 19 Mayıs yarın belediyeler, noterler çalışıyor mu? İşte merak edilenler!