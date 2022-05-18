19 Mayıs Perşembe eczane, sağlık ocağı, aile hekimi, poliklinikler, hastaneler açık mı? 19 Mayıs bugün belediyeler, noterler çalışıyor mu?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum ve devlet daireleri kapalı oluyor. Bu kapsamda 19 Mayıs Perşembe günü eczanelerin, hastanelerin ve sağlık ocaklarının açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, 19 Mayıs Perşembe eczane, sağlık ocağı, aile hekimi, poliklinikler, hastaneler açık mı? 19 Mayıs yarın belediyeler, noterler çalışıyor mu? İşte merak edilenler!
19 MAYIS HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI? RANDEVU VERİLİYOR MU?
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs Perşembe günü tüm yurtta kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğu için hastaneler de kapalı olacak. Vatandaşlar, 19 Mayıs Perşembe günü randevu oluşturamayacak, yalnız Acil Servisler hizmet verecek.
19 MAYIS ECZANELER AÇIK MI, HİZMET VERİYOR MU?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gününde eczaneler de hastaneler gibi kapalı olacak. 19 Mayıs Perşembe günü nöbetçi eczaneler hizmet verecek.