18 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları! 🔔65 milyon Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! millipiyangoonline.com

Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Büyük ikramiye miktarı açıklandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Şans oyunlarını seven, yakından takip eden hatta kuponlarını oynayarak bayilere gidip yatıranlar büyük ikramiye hayaliyle yanıp tutuşuyor. Peki merakla ve heyecanla beklenen Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman duyurulacak? 18 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları!
18 MAYIS ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 18 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Bir önceki çekiliş Pazartesi günü yapılmıştı.
Son olarak devreden ikramiye 34.525.988 TL tutarında olmuştu. Haftanın ikinci çekilişi bugün saat 21:30'da yapılacak. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.