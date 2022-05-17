PTT saat kaçta açılıyor? PTT hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri ne?

PTT Hafta İçi Ve Hafta Sonu Çalışma Saatleri Ne?

PTT hafta içi çalışma saatleri, 0830- 12.30/ 13.30- 17.00 olarak belirlenmiştir. Ancak PTT şubelerinin birçoğu hafta sonları hizmet vermez, yani kapalıdır. Bazı merkez şubeleri ise cumartesi günleri açıktır. Cumartesi günleri açık olan PTT şubelerinin çalışma saatleri ise 09.00- 13.30 arasıdır.

Resmi Tatillerde PTT Kargo Açık Mı?