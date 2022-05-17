Özlem Sarıkaya Yurt öldü mü, neden öldü? NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları gündemde yer alıyor. Ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt'tan acı haber geldi. Başarılı spiker bir süredir kanser tedavisi görüyordu. 2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilen Özlem Sarıkaya Yurt meme kanserine yenildi. İşte konuya ilişkin bilgiler...