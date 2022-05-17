Özlem Sarıkaya Yurt öldü mü, neden öldü? NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları gündemde yer alıyor. Ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt'tan acı haber geldi. Başarılı spiker bir süredir kanser tedavisi görüyordu. 2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilen Özlem Sarıkaya Yurt meme kanserine yenildi. İşte konuya ilişkin bilgiler...
ÖZLEM SARIKAYA YURT ÖLDÜ MÜ?
Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti.
Ünlü spikerin 11 bin takipçili İnstagram hesabından son paylaşımı dikkat çekti.
"GÜZEL HABERLER, GÜZEL İNSANLAR…"
Yurt, gökkuşağı fotoğrafı paylaşıp altına, "Güzel haberler, güzel insanlar, güzel doğa ana günü" ifadelerini kullanmıştı.
KOZLUKLU'DAN TAZİYE MESAJI
Konu ile alakalı sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan gazeteci Fuat Kozluklu, "Meslektaşım, NTV spikeri Özlem Sarıkaya, kanserle mücadelesini maalesef kaybetti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah" dedi.