NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşında, nereli? Evli mi, kaç çocuğu var? Meme kanseriydi! Özlem Sarıkaya Yurt öldü mü, neden öldü?

Son dakika haberine göre NTV spikeri Özlem Sarıkaya 39 yaşında hayatını kaybetti. Sarıkaya'nın vefatı medya dünyasını yasa boğarken haberi alanlar hemen detayları öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki Özlem Sarıkaya Yurt öldü mü, neden öldü? NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte son dakika gelişmenin detayları...
ÖZLEM SARIKAYA YURT ÖLDÜ MÜ?
Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti.
Ünlü spikerin 11 bin takipçili İnstagram hesabından son paylaşımı dikkat çekti.
"GÜZEL HABERLER, GÜZEL İNSANLAR…"
Yurt, gökkuşağı fotoğrafı paylaşıp altına, "Güzel haberler, güzel insanlar, güzel doğa ana günü" ifadelerini kullanmıştı.
KOZLUKLU'DAN TAZİYE MESAJI
Konu ile alakalı sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan gazeteci Fuat Kozluklu, "Meslektaşım, NTV spikeri Özlem Sarıkaya, kanserle mücadelesini maalesef kaybetti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah" dedi.