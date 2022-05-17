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    • Haberler
    • 18.05.2022 09:29
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    • 18.05.2022 09:29
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    NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşında, nereli? Evli mi, kaç çocuğu var? Meme kanseriydi! Özlem Sarıkaya Yurt öldü mü, neden öldü?

    Özlem Sarıkaya Yurt öldü mü, neden öldü? NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları gündemde yer alıyor. Ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt'tan acı haber geldi. Başarılı spiker bir süredir kanser tedavisi görüyordu. 2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilen Özlem Sarıkaya Yurt meme kanserine yenildi. İşte konuya ilişkin bilgiler...

    NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Son dakika haberine göre NTV spikeri Özlem Sarıkaya 39 yaşında hayatını kaybetti. Sarıkaya'nın vefatı medya dünyasını yasa boğarken haberi alanlar hemen detayları öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki Özlem Sarıkaya Yurt öldü mü, neden öldü? NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte son dakika gelişmenin detayları...

    ÖZLEM SARIKAYA YURT ÖLDÜ MÜ?

    Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti.

    Ünlü spikerin 11 bin takipçili İnstagram hesabından son paylaşımı dikkat çekti.

    "GÜZEL HABERLER, GÜZEL İNSANLAR…"

    Yurt, gökkuşağı fotoğrafı paylaşıp altına, "Güzel haberler, güzel insanlar, güzel doğa ana günü" ifadelerini kullanmıştı.

    KOZLUKLU'DAN TAZİYE MESAJI

    Konu ile alakalı sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan gazeteci Fuat Kozluklu, "Meslektaşım, NTV spikeri Özlem Sarıkaya, kanserle mücadelesini maalesef kaybetti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah" dedi.

        ÖZLEM SARIKAYA YURT KİMDİR?

        Özlem Sarıkaya, 21 Mart 1983'te İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul'da tamamlayan Sarıkaya, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirdi.

        İlk olarak Habertürk'te ekranlara merhaba diyen ünlü spiker, 4 yıllık macerasının ardından 2010 yılında NTV'ye transfer olmuştu.

        Ünlü ekran yüzü 2013 yılında anne olmuştu.
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        Haberler Haberler NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşında, nereli? Evli mi, kaç çocuğu var? Meme kanseriydi! Özlem Sarıkaya Yurt öldü mü, neden öldü?
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