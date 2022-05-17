NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşında, nereli? Evli mi, kaç çocuğu var? Meme kanseriydi! Özlem Sarıkaya Yurt öldü mü, neden öldü?

Son dakika haberine göre NTV spikeri Özlem Sarıkaya 39 yaşında hayatını kaybetti. Sarıkaya'nın vefatı medya dünyasını yasa boğarken haberi alanlar hemen detayları öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki Özlem Sarıkaya Yurt öldü mü, neden öldü? NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte son dakika gelişmenin detayları...