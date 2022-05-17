İhbar tazminatı nedir, nasıl alınır? 2022 İhbar tazminatı şartları nelerdir? Kıdem tazminatı nedir?

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı, bir iş yerinde işçi sözleşmesi ile olmak şartı ile çalışmış olan kişilerin iş yerlerinden ayrılırken veya emeklilik durumları söz konusu iken işverenleri tarafından kendilerine ödenen toplu paradır. Bu para, işçilerin çalışma sürelerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Çalışanlar bir iş yerinde ne kadar fazla çalışırlarsa, o kadar fazla tutarlı kıdem tazminatı alma hakkına da sahip olurlar.

İHBAR TAZMİNATI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

İhbar tazminatı alacak olan kişiler, alacakları ihbar tazminatı tutarlarını çalışmış oldukları son maaşlar üzerinden hesaplayabilirler. İhbar tazminatı alacak olan kişilerin alacakları tutarlar, çalışmış oldukları süreye göre şöyle sıralanmıştır:

6 aydan az çalışan işçiler: 2 haftalık maaş tutarı

6 ay ile 1,5 yıl arası çalışmış işçiler: 4 haftalık maaş tutarı

1,5 ile 3 yıl arası çalışmış işçiler: 6 haftalık maaş tutarı