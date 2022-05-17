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    • Haberler
    • 17.05.2022 08:03
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    • 17.05.2022 08:03
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    Hosteslik başvurusu nasıl yapılır? Hostes olmak için hangi üniversiteye gidilmeli? Hosteslik şartları nelerdir?

    Kabin memuru olabilmek için öncelikle hostes alımı yapan hava yolu şirketlerine başvuru yapılması gereklidir. Hava yollarının genellikle başvuru şartları benzerdir. Şirketler tarafından talep edilen şartlara uygun olan kişiler, başvuru tarihlerinde gerekli olan evrakları teslim ederek başvuru yapabilirler.

    takvim.com.tr
    Hosteslik şartları nelerdir?

    Hosteslik şartları nelerdir? Hosteslik başvurusu 2022 nasıl yapılır? Hostes olmak için hangi üniversiteye gidilmeli sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kabin memuru olabilmek için öncelikle hostes alımı yapan hava yolu şirketlerine başvuru yapılması gerekiyor ve başvuru şartlarına dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

    Hostes olma koşulları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
    • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
    • En az lise mezunu olmak
    • İyi derecede bir İngilizce dil bilgisine sahip olmak (İngilizceyi ana dili gibi konuşamayan ve bilmeyen kişilerin hosteslik yapmalarına izin verilmez.)
    • Başvurulan hava yolu firmalarının belirlediği illerden birinde ikamet etmek
    • Adli sicil kaydının temiz olması
    • Fiziksel şartları yerine getirmek (Erkeklerde 1.70 ile 1.80 cm; kadınlarda ise 1.60 ile 1.80 cm arasında olunması zorunludur.)
    • Host olmak isteyen erkeklerin askerlik engellerinin bulunmaması
    • Daha önce farklı bir hava yolu şirketinden atılmamış, ceza almamış veya disiplinsizlik suçu ile suçlanmıyor olmak
    • Talep edilen diğer sağlık kurallarına uyum sağlamak ve sağlık raporu alabilecek seviyede olmak


    Kimler Hostes Olamaz?
    Hostes olamayacak kişilerin listesi şöyle belirlenmiştir:
    • Hosteslik şartlarını sağlamayan kişiler
    • Askerlik engeli bulunan kişiler
    • Kalp rahatsızlığı ya da diyabet gibi ciddi rahatsızlıkları olan kişiler
    • Panik atağı olan kişiler
    • Uçmaya engel herhangi bir başka sorun teşkil eden kişiler

    Hostes Olmak İçin Hangi Üniversiteye Gidilmeli?
    Kabin memurluğu yapabilmek için belirli bir üniversite ya da fakültenin bitirilmiş olması gerekli değildir. Hostes olmak isteyen kişilerin liseyi bitirmiş olmaları yeterlidir.

        Hosteslik Yaş Sınırı Kaçtır?
        Hostes olabilmek için getirilmiş olan yaş sınırı 30 olarak belirlenmiştir. 30 yaşını doldurmuş olan kişiler, hostes olabilmek için başvuru yapma hakkına sahip değillerdir. Diğer tüm şartları yerine getirseler dahi yaş haddini aşmaları durumunda başvuruları kabul edilmez.

        Hostes Maaşları Ne Kadardır?
        Hosteslerin maaşları, kişilerin çalıştıkları hava yolu şirketlerine ve çalışma saatlerine göre değişiklik gösterir. Bununla beraber, kişilerin tecrübe yıllarına göre de aldıkları maaşlar artar. Hosteslik yapmaya yeni başlayan kişiler, 7.000 TL civarından maaş almaya başlarlar.

        Hosteslik Sınavları Nasıl Olur?
        Kabin memurluğu sınavı, genellikle iki farklı aşama ile gerçekleştirilir. Bu aşamalardan ilki hosteslerin girdiği yetenek sınavıdır. Yetenek sınavını başarı ile tamamlamış olan hostes adayları, yetenek sınavının ardından dil mülakatına girerler. İngilizce mülakatından da başarılı olarak geçen kişiler, kabin memuru olma hakkına sahip olurlar.

        Hosteslerde Aranan Özellikler Nelerdir?
        Kabin memurlarında olması gereken özellikler, şöyle sıralanabilir:
        • Güler yüzlü olmak
        • İkili ilişkilerde iyi olabilmek
        • Yolcularla sağlıklı iletişim kurabilmek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek
        • Şirkete bağlı olarak evli veya bekar olmak
        • Dikkatli olmak
        • İyi seviyede İngilizce bilmek
        • Boy ve kilo standartlarına uygun olmak
        • Sakin ve yumuşak bir ses tonuna sahip olmak
        • Yoğun iş temposuna dayanıklı olmak
        • Ekip çalışmasına uyumlu olmak

        Hosteslerin Görevleri Nelerdir?
        Kabin memurlarının uçaktaki görevleri, şöyle sıralanabilir:
        • Yolcular uçağa alınmadan hemen önce uçağın temizliğini yapmak
        • Emniyet kartlarını tanıtmak (uçakta hosteslik yapan kişilerin hangi görevlerde kendilerine hizmet vereceklerini bilmeleri amacı ile yapılır.)
        • Uçağın düzenini kontrol etmek
        • Yolculuk sırasında verilecek ikramların sayımı ve dağıtımı ile ilgilenmek
        • Özel bir duruma sahip olan yolcu veya yolcular ile ilgilenmek
        • Uçuş esnasında yiyecek ve içecekleri yolculara ikram etmek
        • Yolcuların uçağa bindikten sonra, kalkış ve iniş esnalarında emniyet kemerlerini kontrol etmek
        • Yolcuların inişe hazırlamak
        • Olası bir tehlike durumunda güvenle uçaktan tahliye edilmelerini sağlamak
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        Haberler Haberler Hosteslik başvurusu nasıl yapılır? Hostes olmak için hangi üniversiteye gidilmeli? Hosteslik şartları nelerdir?
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