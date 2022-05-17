Hollanda iş imkânları nelerdir? Hollanda hangi mesleklerde alım yapıyor?

👉Hollanda Hangi Mesleklerde Alım Yapıyor?

Hollanda'da duyulan ihtiyaç dolayısıyla genellikle işe alımın fazla olduğu meslekler şöyle sıralanmıştır:

İşçi

Restoran görevlileri

Mutfak elemanı

Garson ve komiler

Temizlik görevlisi

Resepsiyonist

Bakım- onarım elemanı

Alışveriş merkezlerinde veya mağazalarda çalışan mağaza personeli

Güvenlik görevlisi

Tezgahtar

Çeşitli pazarlama ve satış danışmanı elemanı

Müşteri temsilcisi

Hasta ve çocuk bakıcısı

Bahçıvan

Kişiye özel şoför

Evlere özel hizmetli

Aşçı

Hayvan bakıcılığı

Köpek dolaştırma hizmetlisi

Kuaför

Ekonomist

Yazılım mühendisi

Avukat

Pilot

Anesstezi uzmanı

Kardiyolog

Jinekolog

Nörolog ve psikiyatri uzmanı

👉Hollanda'da Türkler Ne İş Yapar?