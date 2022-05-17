3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK, HANGİ MEMURLARI KAPSIYOR?

3600 ek gösterge düzenlemesi, dört meslek grubunu yani polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsayacak.

Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli belirlenmiş olacak. Bu düzenleme, hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin de önü açılacak.

3600 ek göstergeden yararlanacak din görevlisi, hemşire, öğretmen ve polisler olmak üzere bir buçuk milyondan fazla çalışanın maaşında artış yaşanacak ve refah seviyesi yükseltilmiş olacak.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek göstergeyle ilgili son duruma dair yaptığı açıklamada, "Lisans mezunu hemşirelerimizin 3600 ek gösterge kapsamına alınması başta olmak üzere mali iyileştirmelerin emekliliğe de yansıması konusuydu. Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlı olduğumuzun altını bir kez daha çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.