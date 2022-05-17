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    • Haberler
    • 17.05.2022 17:18
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    • 17.05.2022 17:18
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    20 Mayıs Cuma tatil olacak mı, birleşecek mi? 19 Mayıs 2022 resmi tatil mi? 19 Mayıs Perşembe okullar tatil mi, ders var mı?

    Her yıl kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın bu yıl hangi güne geldiği merak konusu oldu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tatil mi olacak sorusu da gündemden düşmüyor. İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hakkında merak edilen bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Perşembe okullar tatil mi, ders var mı? 17-18 Mayıs tatil olacak mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    19 Mayıs 2022 resmi tatil mi? 19 Mayıs Perşembe okullar tatil mi, ders var mı? 20 Mayıs Cuma tatil olacak mı, birleşecek mi?

    Her sene kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın bu sene hangi güne geldiği merak hususu oldu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere hediye ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tatil mi olacak sorusu da gündemden düşmüyor. İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili merak edilen verileri haberimizde bulabilirsiniz. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Perşembe okullar tatil mi, ders var mı? 17-18 Mayıs tatil olacak mı? İşte merak edilenler!

    19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

    19 Mayıs, 2022'de perşembe gününe denk düşüyor. 19 Mayıs, Atatürk'ün Samsun'a çıkması ve kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak gençlere armağan edildi. 1935'ten bu yana resmi bayram olarak kutlanıyor.

    19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

    Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanır. 19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde milli bayram ve resmi tatildir.

    19 Mayıs'ta okullar tatil olur ve o gün ders yapılmaz.

        19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ÖNEMİ

        Atatürk'ü Anma , Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin millî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün itilaf devletlerinin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.
        19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün itilaf devletlerinin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.
        20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesinden sonra Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı adını almıştır.

        Her yıl 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma , Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında spor gösterileri ve törenlerle kutlanır. Üzerinde "Gençlikten Atatürk Sevgisiyle Cumhurbaşkanına" yazan ve "Sevgi Bayrağı" olarak adlandırılan dev bir bayrak Kurtuluş Yolu'ndaki Tütün İskelesi'nden karaya çıkarılarak Samsun valisine verilir. Daha sonra bayrak, Cumhurbaşkanına sunulmak üzere genç atletlere teslim edilir. Samsun'dan yola çıkarılarak Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale'den sonra, 19 Mayıs törenlerinde, Ankara'da Cumhurbaşkanına sunulur.
        Cumhuriyet'le yaşıt olan bu kutlamalar sadece Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla Ankara'da gerçekleşmekle sınırlı kalmaz, ülke genelinde stadyumlarda kutlanırdı. Ama 2012'de, Mayıs ayında havanın soğuk olacağı ve bu açıdan öğrencilere ve vatandaşlara yük olmaması gerekçesiyle başkent Ankara dışındaki illerde, stadyumlarda kutlanması Mili Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nce okullara gönderilen bir yazıyla engellenmiştir. Bu karar cumhuriyetçi kesimin büyük tepkisiyle karşılaşmıştır. Bu konuda Alper Ayhan tarafından bir dava açılmış ve kazanılmıştır.
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        Haberler Haberler 20 Mayıs Cuma tatil olacak mı, birleşecek mi? 19 Mayıs 2022 resmi tatil mi? 19 Mayıs Perşembe okullar tatil mi, ders var mı?
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