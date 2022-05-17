20 Mayıs Cuma tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü olacak? 19 Mayıs okullar tatil mi olacak, ders işlenecek mi?

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLiK VE SPOR BAYRAMI TATİL Mİ?

Resmi tatiller takvimine göre 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu sene perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs, resmi tatil olarak kutlanacak.