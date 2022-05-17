17 Mayıs Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor kim elendi, kim gitti? SMS sıralaması ile Survivor'a veda eden yarışmacı...

Survivor elenen isim ve ödül oyununu kazanan takım merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Merve ve Parviz'in diskalifiye edilmeleri nedeniyle eleme yapılmazken gözler bu haftaya çevrildi. Peki Survivor kim elendi, kim gitti? 17 Mayıs Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte ödülü kapan takım ve SMS sıralaması ile Survivor'a veda eden yarışmacı...
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor 2022 All Star'da 17 Mayıs elenen isim belli oldu. Bu akşam yapılan konseyde adaya veda eden isim ortaya çıktı.
Survivor All Star'ın 17 Mayıs Salı günü ekrana gelen yeni bölümünde elenen yarışmacı Seda oldu.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da bu akşam ödül oyununun kazananı Ünlüler takımı oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da dün akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonucunda son eleme adayı Hikmet oldu...
Yaşanan konseyler sonucu ilk eleme adayı Evrim Keklik, ikinci eleme adayı Nisa Bölükbaşı ve üçüncü eleme adayı Berkan Karabulut, dördüncü eleme adayı Seda Ocak ve son eleme adayı Ogeday olmuştu.