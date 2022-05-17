17 Mayıs Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor kim elendi, kim gitti? SMS sıralaması ile Survivor'a veda eden yarışmacı...

Survivor elenen isim ve ödül oyununu kazanan takım merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Merve ve Parviz'in diskalifiye edilmeleri nedeniyle eleme yapılmazken gözler bu haftaya çevrildi. Peki Survivor kim elendi, kim gitti? 17 Mayıs Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte ödülü kapan takım ve SMS sıralaması ile Survivor'a veda eden yarışmacı...