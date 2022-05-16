TMO'da Ayçiçek yağı fiyatı düştü! 5 litresinde çılgın indirim! Toprak Mahsulleri Ofisi 17 Mayıs 2022 İNDİRİMLİ temel gıda fiyat listesi!

Toprak Mahsulleri Ofisi harekete geçti ve sürpriz indirimli fiyat listesini yayımladı. TMO'da temel gıda ürünlerinin bazılarında indirim uygulandı Özellikle 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatı dikkat çekti. Bir süredir gündemde olan ayçiçek yağı TMO ile uygun fiyata satılmaya başlandı. 1 kiloluk Kuru Fasulye Büyük Boy 14 TL, 400 gramlık Kakaolu Fındık Kreması 17 TL, 5 kiloluk Ronaldo Çeşidi Pirinç 55 TL'den veriliyor. İşte 17 Mayıs 2022 tarihli güncel TMO fiyat listesi...
TMO 5 LT AYÇİÇEK YAĞI FİYATI!
Toprak Mahsulleri Ofisi TMO 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatını 129,00 TL olarak belirledi.
Peki TMO'da temel gıda ürünlerinde fiyatlar ne durumda? İşte tam liste...
TMO 17 MAYIS 2022 İNDİRİMLİ LİSTE!
👉Vakumlu Paketli Naturel İç Fındık 500 Gr: 36.00 TL
👉Fındık Ezmesi 320 Gr: 20.00 TL
👉Sütlü Fındık Kreması 400 Gr: 20.00 TL
👉Fındık Krokan Paketli 500 Gr: 32.00 TL
👉Vakumlu Kavrulmuş iç Fındık 500 Gr: 40.00 TL
👉Ronaldo Çeşidi Pirinç 5 Kg: 55.00 TL
👉Luna Çeşidi Pirinç 5 Kg: 52.50 TL
👉Cammeo Çeşidi Pirinç 5 Kg: 67.50 TL
👉Osmancık Çeşidi Pirinç 5 Kg: 60.00 TL
👉Kuru Fasulye Büyük Boy 1 Kg: 14.00 TL
👉Kuru Fasulye Küçük Boy 1 Kg: 13.00 TL
👉Kırmızı Mercimek 1 Kg: 14.50 TL
👉Çekirdeksiz Kuru Üzüm 500 Gr: 12.00 TL
👉Kakaolu Fındık Kreması 400 Gr: 17.00 TL
👉Nohut İri tane 2 Kg: 19.00 TL
👉Nohut Çok İri tane 2 Kg: 21.00 TL