👉Makinist Nasıl Olunur? Başvurusu, Şartları
Makinist olabilmek için belirlenmiş olan bazı üniversite bölümlerinden mezun olunması gereklidir. Bu bölümlerin başarı ile tamamlanmasından sonra, TCDD tarafından verilen eğitimleri almak ve eğitimin verildiği şartları yerine getirmek gereklidir. Tüm koşulların yerine getirilmesinden ve sınavlarda talep edilen puanların alınması ile beraber makinist olunabilir.
👉Makinist Olma Başvurusu Nasıl Yapılır?
Makinist olmak isteyen kişilerin TCDD tarafından dönemsel olarak açılan makinist başvurularını takip etmeleri gereklidir. İlgili başvuru tarihlerinde yapılan başvurulardan sonra İŞKUR tarafından yürütülen başvuru süreci başlar. TCDD'de makinist olmak isteyen kişiler, İŞKUR üzerinden başvuru yaparak işe alım süreçleri ile ilgili durumları takip edebilirler.
👉Makinist Olma Şartları Nelerdir?
Makinist olmak için belirlenmiş olan güncel koşullar, şöyle sıralanmıştır:
• 35 yaşını geçmemiş olmak
• İlgili ön lisans ve lisans bölümlerinden mezun olmak
• Kamu Personel Seçme Sınavı P93 puan türünden (Ön lisans) 60 ve üzeri puan almak
• Görme ve işitme duyularının sağlıklı olması
• Askerlik görevinin tamamlanmış, tecil ettirilmiş veya askerlikten muaf tutulmuş olmak
👉Makinist Olabilmek İçin Hangi Bölümlerden Mezun Olunması Gereklidir?
Makinistlik yapabilmek için bitirilmiş olması gerekli görülen bölümler, şöyle sıralanmıştır:
• Elektronik Teknolojisi
• Makine
• Raylı Sistemler Makinistlik
• Raylı Sistemler Elektrik Elektronik Teknolojisi
• Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
• Otomotiv Teknolojisi
Bu bölümler dışında hangi bölümden mezun olunursa olunsun makinist olabilmek için başvuru yapılabilmesi mümkün değildir. Mühendis olmuş olan kişilerin de bu mesleği icra edebilme durumları mevcut değildir.
👉Makinistler Ne Kadar Maaş Alır?
Makinistlerin almış oldukları maaşlar, 5.800 TL ile 8.800 TL arasında değişiklik gösterir. Makinist olmuş kişilerin nerede makinist oldukları ve makinistlik yaptıkları yerde ne kadar mesafede çalıştıklarına göre belirlenir.
👉TCDD Makinist Maaşları Ne Kadardır?
TCDD'de görev yapan makinistlerin aldıkları maaşlar, 4.250 TL ile 7.250 TL arasında değişiklik gösterir. TCDD'de makinist olan çalışanların maaşları, genellikle gitmekte oldukları tren seferi sayısına ve tecrübe yıllarına göre değişiklik gösterir.
👉Makinist Ehliyeti Nasıl Alınır?
Makinistlerin tren kullanabilmeleri için almaları gereken ehliyet, kendilerine makinist olarak görev yapmadan hemen önce başlayacakları tren makinistliği kursunu başarı ile tamamlamaları sayesinde verilir. Bu kursa başlanmasından sonra, gerekli olan şartların yerine getirildiği gösterildikten ve gereken evrakların da resmi kurumlara teslim edilmesinden sonra ehliyet alma hakkı makinist adaylarına tanınır.
👉Makinist Olabilmek İçin Hangi Evraklar Talep Edilir?
Makinist olmak isteyenlerden talep edilen resmi evraklar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
• Kimlik fotokopisi
• Diploma fotokopisi
• İlgili yılın ön lisans puan sonuç belgesi çıktısı
• Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
• Üzerinde T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı
• Asil listede yer alan adaylardan sağlık kurulu raporu
Kuruldan alınacak olan sağlık belgesinin içinde kesinlikle olması gereken bilgiler ise şöyle talep edilmiştir:
• Görme Dereceleri ( sağ ve sol göz için ayrı ayrı belirtilmiş olan sağlık belgelerinin olması gereklidir.)
• Renk Muayenesi ( ishihora testi yapıldığına dair onaylı belgelerin getirilmesi gereklidir.)
• İşitme Muayenesi (Odyometrik incelemede saf ses ortalaması 500,1000 ve 2000 frekanslarının ortalaması 0 – 30 desibel aralığında olması gereklidir.)
Bu aşamaları geçen adaylar, belgelerini getirdikleri TCDD görevlileri yönlendirmesi üzerine psikoteknik belgesini de almak durumundadırlar. Makinist olmak isteyen kişilerin alacakları belgelerin tümü, devlet hastanelerinden veya sağlık raporu veren üniversite hastanelerinden almaları zorunludur. Aksi taktirde aldıkları belgeler geçersiz sayılır.