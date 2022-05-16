Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 16.05.2022 08:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.05.2022 08:03
    ABONE OL

    Hemşirelik başvurusu nasıl yapılır? Hemşirelik başvuru şartları nelerdir? Hemşire nasıl olunur?

    Hemşirelik yapmaya başlamak için yapılacak olan başvurular, genellikle özel hastaneler için geçerlidir. Devlet hastanelerinde ya da devlete bağlı olan diğer sağlık kurumlarında hemşire olunabilmesi için KPSS'ye girilmesi ve atama için yeterli olan puanın alınması gereklidir. Özel hastanelerde hemşire olmak isteyen kişiler ise, ihtiyaç durumlarında hastaneler tarafından açılmış olan iş ilanlarına başvuru yaparak ve iş görüşmelerinden geçerek mesleklerini yapmaya başlayabilirler.

    takvim.com.tr
    Hemşire nasıl olunur?

    Hemşirelik yapmaya başlamak için yapılacak olan başvurular, genellikle özel hastaneler için geçerlidir. Devlet hastanelerinde ya da devlete bağlı olan diğer sağlık kurumlarında hemşire olunabilmesi için KPSS'ye girilmesi ve atama için yeterli olan puanın alınması gereklidir. Özel hastanelerde hemşire olmak isteyen kişiler ise, ihtiyaç durumlarında hastaneler tarafından açılmış olan iş ilanlarına başvuru yaparak ve iş görüşmelerinden geçerek mesleklerini yapmaya başlayabilirler.

    Hemşire Olma Şartları Nelerdir?
    Hemşirelik yapabilmenin koşulları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
    • Lise mezunları için, üniversitelerin 2 yıllık ön lisans ya da 4 yıllık lisans hemşirelik bölümlerine girerek başarı ile okulu bitirmek
    • Sağlık lisesi mezunları içinse, üniversitelerin sağlık meslek yüksekokullarına girerek hemşirelik bölümünü seçmek
    Sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümlerinden mezun olan kişiler, 2021 yılı itibari ile çıkan karar ile beraber sadece hemşire yardımcılığı yapma hakkına sahip olmuşlardır. Bu nedenle de kişiler sağlık meslek lisesinden de mezun olsalar, hemşire olabilmek ve hemşirelik yapabilmek için bu üniversiteye girmek zorundadırlar.

    Hemşire Maaşları Ne Kadardır?
    Hemşirelik yapan kişilerin aldıkları aylık maaşlar, çalışma konumlarına göre değişiklik gösterir. Özel hastanelerde çalışan hemşirelerin maaşları, ortalama 5.000 TL'dir. Ancak güncel olarak kamuda görev yapan hemşirelerin maaşları şöyle sıralanmıştır:
    • Çalışmaya yeni başlamış hemşireler: 6.187 TL
    • 10/2 kademe hemşire maaşı: 6.996 TL
    • 2/5 kademe hemşire maaşı: 8.182 TL
    • Sağlık bilimleri lisansiyeri olan hemşire maaşı: 8.867 TL
    • 1.derece hemşire maaşı: 8.983 TL
    • lisans 5/1 hemşire maaşı: 8.351 TL
    • 2.derece hemşire maaşı: 8.000 TL
    • 3.derece hemşire maaşı: 7.500 TL

    Hemşirelik Bölümü Taban Puanları Kaçtır?
    4 yıllık hemşirelik bölümlerinin taban puanları, üniversitelere göre şöyle sıralanmıştır:
    • Koç Üniversitesi: 379,27
    • Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi: 376,79
    • Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi: 371,38
    • İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: 370,20
    • Hacettepe Üniversitesi: 367,00
    • Bahçeşehir Üniversitesi: 363,57
    • İstanbul Medipol Üniversitesi: 358,43
    • Ankara Üniversitesi: 354,20
    • İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: 349,53
    • İstanbul Medipol Üniversitesi: 348,81
    • Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi: 346,98
    • Bahçeşehir Üniversitesi: 344,38
    • Gazi Üniversitesi: 341,72
    • Dicle Üniversitesi: 341,69


        • Ege Üniversitesi: 337,53
        • Başkent Üniversitesi: 336,92
        • Marmara Üniversitesi: 333,92
        • Biruni Üniversitesi: 333,76
        • Yeditepe Üniversitesi: 331,05
        • Dokuz Eylül Üniversitesi: 330,06
        • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: 329,26
        • Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 327,53
        • Çukurova Üniversitesi: 327,45
        • Ondokuz Mayıs Üniversitesi: 327,34
        • Kto Karatay Üniversitesi: 327,23
        • Akdeniz Üniversitesi: 327,21
        • Bursa Uludağ Üniversitesi: 326,00
        • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi: 325,97
        • Biruni Üniversitesi: 323,99


        • Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 323,21
        • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi: 323,12
        • İzmir Ekonomi Üniversitesi: 321,49
        • Selçuk Üniversitesi: 320,88
        • Lokman Hekim Üniversitesi: 320,84
        • İstinye Üniversitesi: 320,58
        • Mersin Üniversitesi: 320,52
        • Ankara Medipol Üniversitesi: 320,47
        • İstinye Üniversitesi: 320,37
        En çok tercih edilen bu okullardan daha fazla birçok okulda da hemşirelik bölümü mevcuttur ve okulların sunmuş oldukları yüksek kontenjanlar sayesinde her yıl hemşire olmak isteyen birçok kişi bu okullara yerleşerek eğitim almaya başlar.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sevinç ve gurur bir arada ilk uçuşlar başladı
        Haberler Haberler Hemşirelik başvurusu nasıl yapılır? Hemşirelik başvuru şartları nelerdir? Hemşire nasıl olunur?
            SON DAKİKA