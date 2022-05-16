Doğum parası alma şartları nelerdir? Doğum parası nereden, ne zaman alınır?

👉Süt Parası Ne Kadardır?

Süt parası ücreti, 2022 yılında güncel olarak 316 TL olarak belirlenmiştir. Doğumu sağ gerçekleşmiş olan çocuğun süt parası alabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlar ise şöyle sıralanmıştır:

• Anne ya da babanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

• Anne ya da babanın SSK veya BAĞKUR kapsamında sigortalı olması

Doğumun gerçekleşmesinden sonra eğer anne SSK kapsamında çalışmıyorsa, babanın SSK ya da BAĞKUR kapsamında olması sebebi ile bu para alınabilir.

👉Babalık Parası Ne Kadar?

Babalık ücreti olarak bilinen bu kavram, günümüzde mevzuatta yer almaz. Yani, doğumun gerçekleşmesinden sonra baba olmuş olan kişiler, eğer anne sigortalı çalışmıyorsa bir defaya mahsus olarak süt parası alabilirler. Ancak süt parası dışında herhangi bir ücret kendilerine devlet tarafından verilmez.