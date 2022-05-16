👉Yaraların Çabuk İyileşmesi İçin Doğal Yöntemler Nelerdir?

Küçük yaraların hızlı iyileşebilmesi için uygulanabilecek olan evde tedavi yöntemleri, şöyle sıralanabilir:

· Patates: Açık olan kesikli yaraların üzerine çiğ patatesin konması yaranın mikrop kapmasını önler. Bu nedenle de evde yaşanan bir kaza sonucunda açılan yaraların üzerine yaranın temiz olduğu zamanlarda patates konması yaraların hızlıca iyileşmesini sağlayacaktır.

· Zeytinyağı: Doğal zeytinyağının açık ve temiz olan yaraya sürülmesi, cildin yenilenmesini hızlandıracaktır. Yarayı da daha çabuk kapatmayı sağlayacak olan zeytinyağı, bir pamuk yardımı ile yaranın üzerine sürülüp pansuman yapılabilir.

· Yoğurt: Özellikle yanık yaralarının iyileşmesine yardımcı olur. Nemlendirici ve ağrı kesici özelliği sayesinde de kesik ve yaraların sızlamasının da önüne geçer.

· Elma sirkesi: Yara sahibi olan kişilerin günde bir çorba kaşığı kadar elma sirkesini suya karıştırarak içmeleri bağışıklıklarını güçlendirmeye ve yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.

· Bal ve karbonat karışımı

· Limon