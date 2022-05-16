Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 16.05.2022 16:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.05.2022 16:26
    ABONE OL

    Çörek otu sabunu ne işe yarar? Çörek otu sabunu faydaları nelerdir? Çörek otu sabunu kullanımı nasıldır?

    Çörek otu sabununun bilinen birçok özelliği vardır. Cilde iyi gelen özellikleri ile kullanılması oldukça faydalıdır. Çörek otu, en şifalı bitkilerden biri olarak bilinir. Aktarlardan ya da internet üzerinden oldukça kolay bir şekilde satın alabilirsiniz. Her derde deva olduğu bilinen çörek otunun sabun formu sayesinde, cildinizi güzelleştirecek ve iyileştireceksiniz. Çörek otu sabunu sadece kişisel bakım ürünü değildir. Tedavi edici özelliği ile kişisel bakımın yanı sıra ilaç görevi de yapmaktadır.

    takvim.com.tr
    Çörek otu sabunu ne işe yarar?

    Çörek otu sabunu, düzenli olarak kullanım sağlandığında, ciltte oluşan kararmaların azalmasını sağlar.
    Ciltteki gözenekleri açarak, cildin daha rahat hava almasına yardımcı olur. Soğuk havalarda evden çıkmadan yüzünüzü ve ellerinizi çörek otu sabunu ile yıkarsanız çatlama oluşumunu engeller. Ciltteki ölü derilerin temizlenmesini sağlar. Cildi besler ve daha sağlıklı bir görünüm katar. Nasır probleminde oldukça etkili olan bir sabundur. Çörek otu sabunu cildi güzelleştirir.

    Çörek otu sabunu ne işe yarar?

    Yüzde siyah nokta oluşumunu engelleyen içeriğe sahiptir. Saçlara yumuşaklık ve parlaklık katar. Sedef hastalığına karşı faydalı etkileri bulunur. Yaralara iyi gelme özelliğine sahiptir. Oldukça fazla kullanım özelliği bulunan bir sabundur. Alerjik cilt tipine sahip kişiler için en çok önerilen sabun çeşididir. Doğal yapısı ile sağlık açısından da faydası bulunmaktadır. Saç ve cilt bakımı için kullanım imkanı vardır. Ciltte oluşabilecek her türlü probleme karşı çörek otu sabununu kullanabilirsiniz.

    Çörek Otu Sabununun Faydaları Nelerdir?

    Çörek otu sabunun faydaları hemen hemen her alanda kendisini göstermektedir. Bunlardan bazılarına değinecek olursak;

    • Cildinizi derinlemesine temizleyerek pürüzsüzlük hissi oluşturur.

    • Cildinizin nem oranını dengeler ve kuruluk hissi oluşturmaz.

    • Ayaklarda mantar oluşumunu önlemeye yardımcı olurken bir yandan da ayaklarda oluşan kokuyu önler.

    • Ayaklarda oluşan yaralarda kullanımı sağlandığında iyileştirme sürecini hızlandırır.

    • Düzenli olarak kullanımda, saç üzerinde de oldukça faydası bulunmaktadır.

        • Saçların dökülmesini azaltır, saç diplerinde oluşan egzamaya iyi gelir, saçları besleyerek beyazlamasına yavaşlatır.

        • Saç köklerini besler ve güçlendirir.

        • Saçlara doğal bir güzellik katar.

        • Anti-bakteriyel özelliğe sahip olan sabun, bakteri oluşumunu önlemeye yardımcıdır.

        • Ciltte oluşan alerji problemlerinde kullanıldığı zaman cildi rahatlatıcı etkisi bulunmaktadır.

        • Dirsek ve diz gibi eklem bölgelerinde oluşan kurulukların giderilmesini sağlar.

        • İltihap oluşumunu önlemeye yardımcıdır.

        Çörek Otu Sabunu Nasıl Kullanılır?

        Çörek otu sabununun kullanımı, kullanacağınız alana göre değişikliktik gösterebilir. Direkt yüzünüze sürerek kullanım sağlayabilirsiniz. Duş esnasında saçınıza ve saç diplerinize uygulayabilirsiniz. Birçok alanda kullanım faydası bulunan çörek otu sabununu yaraların üzerine direkt olarak uygulayabilirsiniz. Cilt lekeleri veya saç bakımı için kullanılacaksa düzenli bir şekilde kullanmanız gerekmektedir. Sabunu köpürterek cildinize uyguladıktan sonra ılık su ile temizlemeniz gerekmektedir. Kurulama için ise kuru ve yumuşak bir havlu kullanmalısınız. Cildinize bastırmadan yumuşak ve hafif hareketler ile havlu yardımıyla kurulayınız.


        Çörek Otu Sabunu Hangi Cilt Tiplerinde Kullanılır?

        Bütün cilt tiplerinin kullanabileceği bir üründür. Çörek otu sabununun kullanılacağı cilt tipleri özellikle alerjik cilt tipleridir. Kuruluk hissi oluşturmadığı ve nemlendirici özelliği olduğu için kuru ciltlerde de kullanımı uygundur. Hassas ciltlerinde kullanabileceği bir sabundur.

        Çörek Otu Sabununun İçeriğinde Neler Var?

        Çörek otu sabununun içeriği tamamen doğaldır. Paraben, parfüm ve hayvansal yağlar içermediği için sağlığa zarar vermez. Çörek otu yağı ve birçok vitamin kullanılarak hazırlanmış bir sabundur. İçerisindeki vitaminlerde tamamen doğal olarak üretilmiştir. İçerisinde E vitamini, çinko, kalsiyum. Omega 3, Omega 6, demir ve bakır gibi birçok faydalı bileşen bulunmaktadır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hazineden fırsatçılara uyarı!
        Haberler Haberler Çörek otu sabunu ne işe yarar? Çörek otu sabunu faydaları nelerdir? Çörek otu sabunu kullanımı nasıldır?
            SON DAKİKA