Bulgaristan vatandaşlığı nasıl alınır? Bulgaristan vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir?

Bulgaristan Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bulgaristan vatandaşı olmak isteyen kişilerin vatandaşlık başvuruları, genellikle vatandaşlık işleri ile ilgilenen şirketler dolayısıyla gerçekleşir. Bulgaristan vatandaşlığı almak isteyen kişiler, bu şirketler ile iletişime geçerek vatandaş olmaları için gerekli işlemleri yerine getirmelerinden sonra belirli sürelerde vatandaşlıklarını alabilirler. Bir şirket ya da şahıs aracılığı ile bu işlemleri yapmak istemeyen kişiler, Bulgaristan Konsoloslukları üzerinden başvuru yapabilirler. Kendilerinden adım adım talep edilen işlemleri gerçekleştirmeleri sonucunda vatandaşlık alma hakları eğer mevcutsa vatandaş olabilirler.