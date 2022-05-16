BİLSEM yaz okulu ne zaman açılacak 2022? MEB yaz okulu hangi sınıfları kapsayacak? Yaz okulunda hangi dersler yer alacak?

YAZ OKULU NEDİR?

Bakan Özer, "İlk kez bu yaz itibariyle BİLSEM'lerde, sadece BİLSEM'lere seçilmiş öğrencilere değil, tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız. Bu kapsamda tüm öğrencilerimize bilim ve sanatla ilgili hazırlamış olduğu programı paylaşacaklar.