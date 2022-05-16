MEB yaz okulu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamasında yaz okulu hakkında bilgi verdi ve hangi sınıfa giden öğrenciler için yaz okulu açılacağını duyurdu. Peki, BİLSEM yaz okulu ne zaman açılacak 2022? MEB yaz okulu hangi sınıfları kapsayacak? Yaz okulunda hangi dersler yer alacak?
YAZ OKULU HANGİ SINIFLAR İÇİN AÇILACAK?
Yaz okulu, 2. sınıf ile 12. Sınıfa kadar tüm öğrencileri kapsamakta.
YAZ OKULUNDA HANGİ DERSLER OLACAK?
Yaz okulunda bilim ve sanat dersleri açılacak. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına Bilim ve Sanat programı dahil oluyor.