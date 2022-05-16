19 Mayıs Perşembe okullar tatil mi, ders var mı? 19 Mayıs 2022 resmi tatil mi? 20 Mayıs Cuma tatil olacak mı, birleşecek mi?

Her yıl kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın bu yıl hangi güne geldiği merak konusu oldu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tatil mi olacak sorusu da gündemden düşmüyor. İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hakkında merak edilen bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Perşembe okullar tatil mi, ders var mı? 17-18 Mayıs tatil olacak mı? İşte merak edilenler!
19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
19 Mayıs, 2022'de perşembe gününe denk düşüyor. 19 Mayıs, Atatürk'ün Samsun'a çıkması ve kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak gençlere armağan edildi. 1935'ten bu yana resmi bayram olarak kutlanıyor.
19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanır. 19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde milli bayram ve resmi tatildir.
19 Mayıs'ta okullar tatil olur ve o gün ders yapılmaz.