Whatsapp’ta isim nasıl görünmez yapılır? WhatsApp durumu nasıl görünmez?

👉Whatsappta Neden İsimler Görünmüyor?
Whatsapp üzerinde isimlerin görülmemesinin birkaç sebebi vardır. Eğer sizin numaranız ismini görmek istediğiniz kişinin rehberinde ekli değilse, gizlilik kısmından değiştirilebilen ayarlar sayesinde ismini gizlemiş olabilir. Bunun yanında, ismini hiç yazmamış da olabilir. Eğer bir kişi, ismini hiç yazmamışsa da ismi görünmüyor olabilir.
👉WhatsApp Ad Kısmını Kimler Görebilir?
Whatsapp üzerinden isim kısmı, gizlilik ayarları üzerinden yapılan ayarlar üzerinden kişilerin istedikleri kişiler tarafından görülebilir. Gizlilik ayarları sayesinde Whatsapp kullanıcıları, isimlerini sadece rehberlerinde olan kişiler, belirledikleri kişiler veya herkes ile paylaşabilirler. İsimlerini kimin görüp göremeyeceğini seçebilen kullanıcılar, profil ayarlarından bu güncellemeleri yapabilirler.
👉WhatsApp Durumu Nasıl Görünmez?
Whatsapp üzerinden paylaşılmış durumların görüntüleme ayarları, hem Android hem de İphone kullanıcıları tarafından Ayarlar kısmında yer alan "Gizlilik" seçeneğinden yapılabilir. Buradan yapılacak ayarlar ile beraber, Whatsapp üzerinden paylaşılmış olan durumu kimlerin görebileceği ve göremeyeceği ayarı da kolaylıkla yapılabilir. Grup olarak kişiler ile durumun paylaşılamaması durumunun yanında, tercihe bağlı olarak kişilere durumlar tek tek de gizlenebilir.
👉WhatsApp'ta Karşı Tarafın Beni Sildiğini Nasıl Anlarım?
Whatsapp'ta numaranın silindiği, birkaç farklı şekilde kolaylıkla anlaşılabilir:
- Numarayı silip silinmediği merak edilen kişinin eğer profil fotoğrafı yoksa, numara silinmiş olabilir.
- Bunun yanında kişilerin eğer durumları görünmüyorsa, karşı taraf numaranızı silmiş olabilir.
👉WhatsApp Profil Resmi Kimlere Görünür?
Whatsap profilini kimlerin gördüğünü öğrenmek için ayarlar sekmesi üzerinden "Gizlilik" ayarına girilir. Profil fotoğrafının kimler tarafından görüleceği burada 3 farklı kategoride kişilere sunulmuştur:
- Herkes: Eğer bu seçenek seçilmiş olursa, telefon numaranızın olduğu herkes profil fotoğrafınızı görebilir.
- Yalnızca Kişilerim: Bu seçeneğin ayarlı olması durumunda ise profil fotoğrafı yalnızca kişi listesinde olan kişiler ile paylaşılır. Bu seçenek aynı zamanda bu kişilerin istenmeyen kişiler tarafından profil fotoğraflarının görülmesini de engelleyecektir.
- Yalnızca Ben: Bu seçeneğin seçilmesi ise kişi listesinde yer alan ve almayan kimsenin profil resmini göremeyeceği anlamına gelir. Bu seçeneğin seçilmesi ile beraber, hesabın profil fotoğrafı yalnızca ilgili kişi tarafından görülebilir.
👉Last Seen Ne Anlama Gelir?
Last seen uygulaması, Whatsapp üzerinde kullanıcı olan kişilerin Whatsapp uygulamasını en son ne zaman kullandıklarını, yani en son ne zaman biri ile görüştüklerini gösteren bir uygulamadır. Last seen ayarı, uygulama üzerinden kapatılabilir. Ancak Last seen'in kapatılması, kullanıcıların başka hesap sahiplerinin de son görülme zamanlarını göremeyecekleri anlamına gelir.