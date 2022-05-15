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    • Haberler
    • 15.05.2022 08:08
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    • 15.05.2022 08:08
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    ŞOK market saat kaçta açılıyor? ŞOK market hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri ne?

    ŞOK marketlerinin açılış saati, 08.30 olarak belirlenmiştir. Türkiye’de olan tüm ŞOK Marketlerinin açılış saatleri 08.30’dur. Ancak bazı bölgelerde mağazaların yoğunluğuna bağlı olarak bu saat 09.00 olabilir.

    takvim.com.tr
    ŞOK market saat kaçta açılıyor? ŞOK market hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri ne?

    Şok Market Hafta İçi Ve Hafta Sonu Çalışma Saatleri Ne?

    ŞOK marketlerin hafta içleri günlerde çalışma saatleri, 08.30- 21.00 saatleri aralığıdır. Hafta sonları da aynı saat aralıkları ile hizmet verirler. ŞOK Marketlerden yalnızca bu saatlerin aralığında alışveriş yapılabilir.

    ŞOK Ne Kadar Maaş Veriyor?

    ŞOK Market çalışanlarının maaşları, market içerisindeki konumlarına göre değişiklik gösterir ve güncel olarak aldıkları maaşlar şöyle sıralanmıştır:

    • Depo Personeli: 4250 – 5250 TL
    • Reyon ve Kasa Personeli: 4.250 TL- 4.400 TL
    • Part Time Personel: 2.100 TL- 3.250 TL

    Belirlenmiş olan bu maaşlar, personellerin belirlenmiş olan 8 saatlik çalışma sürelerine göre belirtilmiştir. Ay içerisinde kişilerin eğer mesai yapmaları gerekirse yaptıkları mesai süreleri kadar maaşlarına ekstra ücretler eklenir.

    ŞOK Marketlerde Çalışma Şartları Nelerdir?

    ŞOK marketlerin çalışma koşulları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

    • En az lise mezunu olmak
    • 18 yaşını doldurmuş olmak
    • Daha önce market tecrübesi edinmiş olmak
    • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az 3 yıl boyunca tecil edilmiş olması gereklidir.

    Bu şartlara ek olarak, ŞOK Marketlerde çalışmak isteyen kişilerin insanlar ile iletişimlerinin kuvvetli olması, sorumluluk almayı bilmesi, istekli ve motivasyon sahibi olmaları gereklidir. ŞOK market zincirleri, ayriyeten bünyesine eleman alırken o elemanların market sektöründe çalışmalarını sürdürmek adına ne kadar hevesli oldukları konusuna da dikkat eder.

    ŞOK Market Reyon Görevlisi Ne İş Yapar?

    ŞOK marketlerdeki reyon görevlileri, reyonlarda olan ürünlerin takibini yapan kişilerdir. Mağazaya mal sevkiyatı yapıldıktan sonra mağazadaki raflarda eksik olan tüm ürünlerin yerleştirilmesinden görevlilerdir. Ayrıca mağaza içinde olması gereken düzenin korunması için de dikkatli ve titiz davranmaları gereklidir.

    ŞOK Market İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

    ŞOK marketlere yapılmak istenen iş başvuruları, öncelikle online olarak ŞOK marketlerin resmi internet siteleri üzerinde yer alan "ŞOK'TA Kariyer" kısmından iş başvuru formunun doldurulması ile gerçekleşir. Başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurulup tamamlandıktan sonra kişilerin işe alım süreçleri başlar. Eğer başvuruda bulunmuş olan kişiler, doldurmuş oldukları formda beyan ettikleri bilgiler ile yeterli görülürlerse başvuru yaptıkları şube tarafından çağırılırlar ve işe alım süreci başlar.

        ŞOK Market tarafından kişilere sunulmuş olan işe başvuru formunda yer alan bilgiler ise şöyle sıralanmıştır:

        • T.C. Kimlik Numarası
        • Adı
        • Soyadı
        • Cinsiyet Tercihi
        • Doğum Tarihi
        • Uyruk
        • Doğum Yeri
        • Öğrenim Durumu
        • Askerlik Durumu
        • Ehliyet Durumu /Ehliyet Tipi
        • Cep Telefonu
        • E-posta Adresi
        • Adres Bilgisi (İl, ilçe olarak bilgilerin verilmesi zorunludur.)
        • Çalışmak İstenilen Bölüm
        • Çalışmak İstenilen Görev
        • Çalışmak İstenilen İl
        • Çalışmak İstenilen İlçe
        • İş Tecrübeleri
        • Toplam Tecrübe Yılı
        • Şuan Aktif Olarak Çalışıyor musunuz? (Eğer bu soruya verilen cevap evet ise; Çalışılan İş Yerinin Adı, kişinin burada bulunduğu görevi, işe başlangıç tarihi bilgileri yazılmak zorundadır. Eğer şu an aktif olarak bir yerde çalışma durumu mevcut değilse en sondan başlamak üzere mevcut olan iş tecrübelerinin eklenmesi gereklidir. Ayrıca, kişilerin son çalıştıkları yerden ayrılma sebeplerinin esas olarak ne olduğu da birkaç cümle ile açıklanmalıdır.)
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