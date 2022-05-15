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    • Haberler
    • 15.05.2022 08:03
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    • 15.05.2022 08:03
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    Ruşur sabunu ne işe yarar? Ruşur sabunu faydaları nelerdir? Ruşur sabunu hangi cilt tipine uygundur?

    Ruşur sabunu, İran’da bulunan Sefitab mağarasından elde edilen toprak karışımları ve ruşur taşı ile oluşmaktadır. Orta Asya’da sıklıkla kullanımı sağlanmakta olan, tamamen doğal bir üründür. Özellikle cildin beyazlamasını sağlayan etkisi ile bilinmektedir. Orta Asya ve İran’da kadınlar tarafından sıklıkla kullanımı sağlanmaktadır.

    takvim.com.tr
    Ruşur sabunu ne işe yarar?

    Ruşur Sabunu Ne İşe Yarar?

    Ruşur sabunu genellikle, farklı nedenlerden dolayı cilt üzerinde meydana gelen koyu lekelerin giderilmesinde ektilidir. Koyu lekelerin düzenli kullanımı ile sahip olduğu pigmentlere kavuşmasını sağlar. Bu sayede, cilt tonunda eşitlik olmasına imkan sunar. Aynı zamanda, cildin yumuşamasını da sağlamaktadır.

    Ruşur Sabununun Faydaları Nelerdir?

    Ruşur sabununun faydaları cilt üzerinde oldukça fazladır. Kullanımının tercih edilmesine etki eden başlıca faydaları şu şekilde sıralayabiliriz;

    Ciltte güneş ya da yaşlanmak nedeni ile meydana gelen kararmaları giderir.

    Cilt tonunun eşitlenmesini sağlar ve daha güzel bir görünüme kavuşmanıza imkan sunar.

    Cilt üzerinde meydana gelen ölü derilerin giderilmesini sağlar.

    Yeni hücre oluşumlarında etkilidir.

    Cildin sıkılaşmasını sağlar.

    Sebum oluşumunu dengeler.

    Akne, sivilce ve siyah nokta oluşumlarını giderir, tekrar meydana gelmelerini engeller.

    Vücudun farklı yerlerinde meydana gelebilen yağ bezelerinin giderilmesini sağlar.

    Kol altına uygulanması ile aşırı terlemenin önüne geçer.

    Topuk kısımlarında meydana gelen çatlakların giderilmesini sağlar.

    Ciltte, mimiklerin etkisi ile ya da yaşlanma belirtileri olarak oluşmaya başlayan ince kırışıklıkların giderilmesinde etkilidir.

    Ruşur Sabunu Nasıl Kullanılır?

    Ruşur sabunu kullanımı oldukça pratiktir. Yüz ve tüm vücudunuz için kullanım sağlayabilirsiniz. Fakat; göz ile temasından kaçınmaya özen gösterin. Göze temas etmesi halinde hemen bol su ile gözlerinizi yıkayın. Kullanmadan önce, uygulama yapacağınız bölgeyi ve sabunu ıslatın. Hafif dairesel hareketler ile cilt üzerine uygulayın. Sabunun etkilerinin aktif olabilmesi için masaj hareketleri önemlidir. Sabunu uyguladıktan sonra, yaklaşık olarak bir dakika bekleyerek durulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Tüm vücudunuza uygulama yaparken lif ya da kese kullanımı sağlayabilirsiniz. Sabunun durulanması sırasında, sabun kalıntısı kalmamasına dikkat edin. Topuk çatlakları için sabunu, ıslak topuğa direkt olarak uygulayabilirsiniz. Sabunu kuru bir alanda ve güneş ışığından uzak, serin bir yerde muhafaza etmeye özen gösterin. Aksi halde sabunun bozulması ve etkisinin geçmesi gibi istenmeyen sonuçlar meydana gelebilir.

        Ruşur Sabunu Hangi Cilt Tiplerinde Kullanılır?

        Ruşur sabununun kullanılacağı cilt tipleri arasında bir seçenek bulunmamaktadır. Sabunun, cildi besleme ve cilde ferahlık verme özelliği tüm cilt tiplerine fayda sağlamaktadır. Kuru ciltlerde kullanım sağlanması, cildi rahatlatır. Nem oranını dengeler ve yumuşamasını sağlar. Karma ve yağlı ciltlerde kullanım sağlanması, cildin yüksek oranda yağ üretimini azaltır. Buna bağlı olarak da cilt yüzeyinde sivilce ve akne oluşumlarını giderir. Daha pürüzsüz ve temiz bir cilde sahip olunmasını sağlar. Tüm cilt tiplerinde, yüzün ve vücudun günlük temizliğinde kullanılmasına uygun bir yapıya sahiptir. Sabun kullanım amacınıza, düzenli kullanım sağlayarak ulaşabileceğinizi unutmayın.

        Ruşur Sabunu İçeriğinde Neler Var?

        Ruşur sabunu içeriği, doğal killi topraklara sahiptir. İran'da bulunan bir mağaradan temin edilen bu topraklar, özel teknikler ile sabun formuna getirilmektedir. Sabun formu için hazırlanması sırasında, içerisine kesinlikle kimyasal bir katkı maddesi eklenmemektedir. Kilin özel yumuşak yapısı, sabun formunda da korunmaktadır. Pürüzlü yapıya sahip olan kil, sabun formunda da bu özelliği korumaktadır. Bu sayede, cilt üzerinde peeling etkisi yaratarak, ölü derilerin giderilmesini sağlamaktadır. Sabun kullanımı ile cilde sağlanan bakım, kil içerisinde doğal olarak bulunan mineraller ile karşılanmaktadır.
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        Haberler Haberler Ruşur sabunu ne işe yarar? Ruşur sabunu faydaları nelerdir? Ruşur sabunu hangi cilt tipine uygundur?
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