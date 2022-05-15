Romanya vatandaşlığı nasıl alınır? Romanya vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir?

Romanya Vatandaşlığı Alma Şartları Nelerdir?

Romanya vatandaşı olmak için yerine getirilmesi gereken koşulları güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

• Doğum ve aile bağı ile vatandaşlık alınma durumlarını hariç 18 yaşını doldurmak

• Devlet tarafından belirlenmiş olan asgari seviyede Rumence bilmek ve konuşmak

• Romanya toprakları içinde doğmuş ya da en az 8 yıldır burada ikamet ediyor olmak

• Bir Romanya vatandaşı ile en az 5 yıl boyunca evli olmak

• Romanya'da bir gelire sahip olmak (Bu gelirin en az kişilerin kendilerini ve kendilerinin bakmakla yükümlü olduğu kişileri geçindirecek seviyede olması gereklidir.)

• Adli sicil kaydının temiz olması (Hem Türkiye hem de Romanya ülkesi için geçerlidir.)

Romanya Vatandaşlığı Almak İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Romanya vatandaşlığı evrakları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

• 2 adet güncel ve imzalı Romanya vatandaşlık başvuru formu

• Kimlik belgeleri

• Doğum belgesi

• Son 3 aya ait maaş bordrosu ve fotokopisi

• Son 10 yıl içerisinde alınmış, en az iki boş sayfası ve en az 6 ay geçerliliği bulunan pasaport

• Başvuru sahibinin tam adının ve tam adresinin yazılı olduğu bir dilekçe

• Yeterli düzeyde Rumence bilgisini kanıtlayan diploma, okul veya Rumence sınav yeterlilik belgesi

• Boşanma durumundan dolayı Romanya vatandaşlığı almak isteyen kişilerden boşanmanın mahkeme karar bilgileri ve bu belgelerinin tümünün Rumence tercümesi

• Evli olan kişilerin evlilik cüzdanı fotokopileri