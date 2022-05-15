MSÜ tercihleri saat kaçta açıklanacak? Tercih işlemlerini yapan binlerce askeri personel adayı, sonuçlar için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Gözler bakanlık tarafından gelecek müjdeli haber çevrildi. Sonuçlarını merak eden, adaylar bakanlığın resmi internet adresine akın etmeye başladı. Peki, MSÜ tercih başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? personeltemin.msb.gov.tr MSÜ tercih sonuç ekranı! Yerleştirmeler nasıl yapılacak?
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) 16 Mayıs 2022 saat 23.59'da sona erecek. Tercih İşlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılabiliyor.
Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçları ise 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı.
YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.