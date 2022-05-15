Malta vatandaşlığı nasıl alınır? Malta vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir?

Malta Vatandaşlığı Nasıl Alınır? Başvurusu, Şartları
Malta ülke vatandaşlığının alınması, 4 farklı yol ile gerçekleşebilir:
- Anne ya da babadan birinin Malta vatandaşı olması veya Malta'da doğmak Malta vatandaşlığı almanın en kolay yoludur.
- Halihazırda malta vatandaşı olan biri ile evlenmek ve en az 2 yıl Malta'da bu kişi ile beraber evli bir şekilde yaşamak
- Malta'da oturma izni alarak 6 yıl Malta'da ikamet etmek
- Malta'ya yatırım yapmak
Malta Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?
Malta vatandaşı olmak için Konsolosluğa başvuru yapılabilir. Malta vatandaşlığının hangi türden alınacağı bu durumu değiştirebilir. Günümüzde Malta vatandaşlığı almak için birçok şirket kişilere hizmet verir. Bu şirketler ile iletişime geçilmesi ile Malta vatandaşlığı alma işlemleri yürütülebilir. Ancak özellikle ebeveynlerinden en az biri Malta vatandaşı olan kişiler, şahsi olarak başvuru yapabilir ve diğer durumlara göre daha kolay bir şekilde vatandaşlık alabilirler.
Malta Vatandaşlığı Başvuru Şartları Nelerdir?
Malta vatandaşı olmak için ülke tarafından talep edilen koşullar, güncel olarak şöyle belirlenmiştir:
- 18 yaşını doldurmak
- Hangi tür Malta vatandaşlığı için başvuru yapılacaksa onun için gerekli olan evrakların bir arada bulundurulması
- Malta'da kiralanmış bir evin kontratı
- Malta Cumhuriyeti Vatandaşlık Departmanı tarafından gerekli görülen yatırımları yapmayı taahhüt etmek
Bu temel şartların sağlanması durumunda, kişilerin mevcut oldukları vatandaşlıkların durumlarına göre farklı koşullar da talep edilebilir. Malta vatandaşlığı için devlet tarafından vatandaşlık onayı verilir.
Malta Vatandaşlığının Avantajları Nelerdir?
Malta vatandaşı olan kişilerin diğer ülkelere göre sunulmuş olan bazı avantajlar, genel olarak şöyle belirlenmiştir:
- Avrupa Birliği ülkelerinin tümüne vizesiz bir şekilde gidilebilir.
- Avrupa Birliği bünyesinde olan tüm ülkelerde bulunan üniversite ve diğer alt seviyede okullarda okuma imkanı mevcuttur.
- Amerika da dahil olmak üzere Avrupa Birliğinde yer alan tüm ülkelerde oturma izni alınabilir.
Malta Vatandaşlığı Aldıktan Sonra Hangi Ülkelere Vizesiz Gidilebilir?
Malta vatandaşlığı almış kişilerin vize ihtiyacı duymadan gezebilecekleri ülkeler, güncel olarak şöyle listelenmiştir:
- Arnavutluk
- Andorra
- Ermenistan
- Avusturya
- Belarus
- Belçika
- Bosna-Hersek
- Bulgaristan
- Hırvatistan
- Kıbrıs
- Çek Cumhuriyeti
- Danimarka
- Estonya
- Finlandiya
- Fransa
- Gürcistan
- Almanya
- Yunanistan
- Macaristan
- İzlanda
- İrlanda
- İtalya
- Letonya
- Lihtenştayn
- Litvanya
- Lüksemburg
- Moldova
- Monako
- Karadağ
- Hollanda
- Kuzey Makedonya
- Norveç
- Polonya
- Portekiz
- Romanya
- San Marino
- Sırbistan
- Slovakya
- Slovenya
- İspanya
- İsveç
- İsviçre
- Türkiye
- Ukrayna
- Birleşik Krallık
- Vatikan