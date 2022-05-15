Makedonya Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?
Makedonya'nın vatandaş olma başvurusu, günümüzde vatandaşlık işleri ile ilgilenen birçok firma aracılığı ile yapılabilir. Bunların yanında, Türkiye'de de bulunan Makedonya Konsolosluğu ve Büyükelçiliği üzerinden de vatandaşlık başvurusunda şahsi olarak bulunulabilir.
Makedonya Vatandaşlığı Almanın Şartları Nelerdir?
Makedonya'dan vatandaşlık alınabilmesi için devlet tarafından belirlenmiş olan koşullar, şöyle sıralanmıştır:
- Vatandaşlık almak isteyen kişilerin soyundan en az birinin günümüzde Makedonya toprakları içinde yer alan bir yerde doğmuş olması gereklidir.
- Vatandaşlık başvurusunda bulunacak olan kişilerin soylarının Makedonya'dan gelmesi ve kişilerin üzerinden vatandaşlık talep edeceği kişilerin Makedonya vatandaşı olması zorunludur.
- Makedonya'ya vatandaşlık almak amacı ile başvuru yapan kişilerin kökenlerinin Makedonya'dan geldiği, arşiv belgeleri ile kanıtlanmak zorunludur.
- Makedonya vatandaşlığı almak isteyen kişilerin Makedonca, Arnavutça ya da Yugoslavca dillerinden en az birini başlangıç seviyesinde konuşabilmeleri gereklidir. Kişiler eğer girecekleri yazılı ve sözlü sınavdan geçerek dillerini bildiklerini kanıtlayamazlarsa vatandaşlık başvuruları reddedilir.
- Makedonya'dan ülke vatandaşlığı almak isteyen kişilerin geçmişlerinde herhangi bir durum dolayısıyla Yugoslavya, Makedonya, FYROM ve Kuzey Makedonya vatandaşlıklarından çıkmamaları ya da atılmamaları gereklidir. Eğer herhangi bir ülke vatandaşlığından çıkılmışsa, başvuru kabul edilemez.
- Vatandaşlık başvurusunda bulunmuş olan kişiler, Makedonya'da yaşayacak bir gelir seviyesinde olduklarını kanıtlamak zorundadırlar. Bu nedenle de vatandaşlık başvurusundan önce Makedonya'da aktif olarak para geliri olan bir banka hesabının bulunması gereklidir.
Makedonya Vatandaşlığı İçin Talep Edilen Evraklar Nelerdir?
Makedonya'dan vatandaşlık alma evrakları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
- Apostilli sabıka kaydı
- Apostilli GBT soruşturma kaydı
- Kaymakam tarafından Apostilli ikametgah belgesi
- Kaymakam tarafından Apostilli Doğum kayıt belgesi
- Kaymakam tarafından Apostilli Nüfus kayıt örneği
- Kaymakam tarafından Apostilli Evlilik durum belgesi
- Kaymakam tarafından Apostilli Vukuatlı nüfus kayıt örneği
- Kaymakam tarafından Apostilli İsim denklik belgesi
- SGK üzerinden sigortalı olma durumunda ne zaman emekli olunacağını gösteren apostilli belge
- SGK üzerinden emekli olma durumunda ise emeklilik belgesi
- Ekonomik durumu gösteren belgeler (Diploma, banka hesap bilgileri ya da şirket vergi levhası belgeleri
Bu belgelerin tümü, Türkiye'de kişilerin ikamet ettiği yerlerden temin edilebilir. Bu belgelerin yanında Makedonya'dan alınması gereken evraklar da mevcuttur. Bu evraklar ise şöyle sıralanabilir:
- Makedonya'dan ailenin gelmiş olduğu şehirden çıkarılacak olan doğum belgesi (İzvod adlı bu belge olmadan Makedonya vatandaşlığı verilemez. Bu nedenle de Türkiye'den diğer belgeler alınmadan öncelikli olarak bu belgenin talep edilmesi gereklidir.)
- Sabıka kaydı belgesi ve Ülkeden deport edinilmediğine dair belge (Kuzey Makedonya Mahkemesi tarafından verilir.)