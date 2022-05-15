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    • Haberler
    • 15.05.2022 12:49
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    • 15.05.2022 12:49
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    İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı, kaç puan almak gerekir? 2022 İSG puan hesaplama!

    İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı kısaca İSG sınavı 15 Nisan'da uygulandı. ÖSYM sınav takvimine göre 2022 İSG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli. Sınava katılan binlerce aday sonuç tarihini ve soru kitapçığu ile cevap anahtarının yayımlanıp yayımlanmadığını araştırıyor. Peki İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı? İSG puan hesaplama nasıl yapılır? İSG sınavından kaç almak gerekir?

    İSG SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI,

    ÖSYM tarafından uygulanan 2022 İSG sınavı için araştırmalar hız kazandı. Bugün gerçekleştirilen sınavdan çıkan adaylar hemen cevap anahtarını ve sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya koyuldu. Bu kapsamda 'İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı? İSG puan hesaplama nasıl yapılır? İSG sınavından kaç almak gerekir?' soruları gündeme geldi.

    İSG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM sınav takvimine göre 2022-İSG/1 sınavının başvuruları 25 Mart-4 Nisan tarihleri arasında alındı. Sınav 15 Mayıs'ta uygulandı. Sonuçlar da 07 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak.

    İSG SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

    İSG sınav soru ve cevapları henüz yayımlanmadı. Konuya ilişkin ÖSYM'den paylaşım yapıldığında haberimizde yer verilecektir.

    2022 İSG PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Sınavda ek süre verilmek kaydıyla adaylara deneme soruları sorulabilecektir. Deneme sorular, değerlendirme işlemine dâhil edilmeyecektir. Deneme sorular, birbirine denk sonuçlar üreten sınavlar yapabilmek için benzer güçlük derecesi ve ayırt edicilik özellikleri olan soruları tespit etmek amacıyla gerçek sınavlarda sorulan fakat değerlendirme aşamasında puanlama dışı bırakılan sorulardır.

    Sınavda uygulanacak soruların telif hakları ÖSYM'ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez, basılı ya da internet ortamında yayınlanmaz. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması ya da yayınlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar.

        Adaylar, testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Her aday sınavda, başvurduğu sertifika alanı ve diğer başvuru bilgilerine uygun sınav evrakını kullanacaktır. Adaylar, sınava başlamadan önce kendilerine verilen sınav evrakı ile Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecektir. Bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekten aday kendisi sorumlu olacaktır. Gerekli incelemeyi yaptıktan sonra sınav evrakı bilgisinde uyumsuzluk tespit eden aday, salon başkanına başvurarak Sınava Giriş Belgesindeki bilgilere göre düzenlenmiş sınav evrakını edinecektir. Gerekli kontrolü yapmadan kendisi için düzenlenmemiş sınav evrakını kabul edip kullanan adayın sınavı geçersiz sayılır.

        Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra bu durumun oluşması halinde, sınav sonuçları açıklandığı tarihte başarılı ilan edilenlerin hakları saklı tutulacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

        Değerlendirme, her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacaktır. Aşağıdaki formül kullanılarak adayların 100 üzerinden puanları hesaplanacaktır:

        Testteki Toplam Geçerli Soru Sayısı, iptal edilen soru/sorular çıkarıldıktan sonra kalan soru sayısıdır. İş Yeri Hekimliği sertifika alanı ile İş Güvenliği Uzmanlığı sertifika alanlarında sınava giren adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 70 ve üzerinde; Diğer Sağlık Personeli sertifika alanında sınava giren adayların ise sınavda başarılı sayılabilmeleri için 60 ve üzerinde bir puan almaları gerekmektedir.
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        Haberler Haberler İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı, kaç puan almak gerekir? 2022 İSG puan hesaplama!
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