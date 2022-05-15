Gardiyan nasıl olunur? Gardiyanlık başvurusu nasıl yapılır? Gardiyanlık başvuru şartları nelerdir?



Gardiyan Maaşları Ne Kadardır?

Gardiyanların aldıkları güncel maaşlar, gardiyan olmuş kişilerin mezun olma durumlarına ve memuriyet derecelerine göre değişiklik gösterir:

• Lise mezunu ve D ve F tipi cezaevlerinde görev yapan gardiyanların maaşları: 6.000 TL

• Lise mezunu ve D ve F tipi cezaevlerinin dışında görev yapan gardiyanların maaşları: 6.200 TL

• Ön lisans mezunu ve D ve F tipi cezaevlerinde görev yapan gardiyanların maaşları: 6.600 TL

• Ön lisans mezunu ve D ve F tipi cezaevlerinin dışında görev yapan gardiyanların maaşları: 6.573 TL

• Lisans mezunu ve D ve F tipi cezaevlerinde görev yapan gardiyanların maaşları: 6.634 TL

• Lisans mezunu ve D ve F tipi cezaevlerinin dışında görev yapan gardiyanların maaşları: 6.589 TL

• Gardiyan eğer 3. dereceden 1. kademeyse ve kadro derecesi 1/4'ü ise, D ve F tipi cezaevlerinde görev yapan gardiyanların maaşları: 6.902 TL

• Gardiyan eğer 3. dereceden 1. kademeyse ve kadro derecesi 1/4'ü ise, D ve F tipi cezaevlerinin dışında görev yapan gardiyanların maaşları: 7.822 TL

Gardiyan Olmak İçin Hangi Üniversite Okumalıdır?

Gardiyan olabilmek için üniversitede belirlenmiş bir bölümün okunması zorunlu değildir. Üniversitelerin lisans ya da ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmuş olan kişiler, gardiyan olabilmek için başvuru yapabilirler. Henüz üniversite mezunu olmayan ancak lise diploması olan kişiler de başvuru sağlayabilir. Üniversiteden mezun olan kişiler ile liseden mezun olan kişilerin aralarında sadece maaş farkı vardır. Ancak henüz liseden de mezun olmayan kişiler, herhangi bir şekilde gardiyan olamazlar.