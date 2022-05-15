EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? 15 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım parası sorgulama ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından her ay engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlar ile ailelerine evde bakım maaşı ödeniyor. Mayıs ayının ortalarına gelinmesiyle bu ayın ödeme günü merak ediliyor. Peki EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? 15 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte tam liste ve evde bakım parası yattı mı sorgulama ekranı...
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Evde bakım paraları her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Henüz maaşı yatmaya vatandaşlar aşağıdaki linkten ödemelerin gerçekleşip gerçekleşmediğini sorgulayabilir.
EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?
Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. e-Devlet'e giriş yapıldıktan sonra "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
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