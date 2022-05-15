Ay tutulması bugün mü, yarın mı? 16 Mayıs Kanlı Ay tutulması saat kaçta başlayacak, Türkiye'den izlenecek mi? Ay tutulmasının burçlara etkisi: Akrep, Yay...

Güneş, Ay ve Dünya'nın peş peşe dizilmesiyle oluşan kanlı ay tutulmasının yaşanacağı her zaman ayrı bir heyecan oluyor ve astroloji meraklıları bunu izlemek istiyor. Peki bu doğa olayı Türkiye'den izlenebilecek mi? Diğer bir merak konusu ise burçlara etkisinin neler olacağı oldu. Peki, Ay tutulması bugün mü, yarın mı? 16 Mayıs Kanlı Ay tutulması saat kaçta başlayacak, Türkiye'den izlenecek mi? Ay tutulmasının burçlara etkisi ne olacak? İşte detaylar!
AY TUTULMASI NEDİR?
Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.
AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yılın ilk Ay tutulması 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü gerçekleşecek. Saat 07.12'de Akrep burcunda 25 derecede Ay Tutulması gerçekleşiyor. 14.51'de Ay, Yay burcuna geçiyor.