2022 hibe desteği nelerdir ve şartları nedir? KOSGEB destekleri nelerdir? KOSGEB kredi şartları 2022!

KOSGEB Kredi Şartları Nelerdir?

KOSGEB üzerinden kredi almak için yerine getirilmesi gereken koşulları güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

KOSGEB Veritabanında kayıtlı, bilgileri güncel ve faal olmak

Program başvurusu yapılmış ve geçici onay almış olmak

Şartlara uygun yeni personeli istihdam etmiş ve ödeme talebi başvurusu yapmış olmak

KOSGEB üzerinden hibe desteği almak isteyen kişiler, eğer daha önce KOSGEB üyesi değilse, KOSGEB'e üye olmalı ve hangi girişimcilik programı üzerinden hibe alacaklarını da belirtmek durumundadırlar. Eğer ilgili program üzerinde de talep edilen şartları işletme ya da KOBİ olarak yerine getiremezlerse bu programdan yararlanabilme durumları mevcut değildir.