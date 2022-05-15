2022 Engelli emeklilik şartları nelerdir? Engelliler kaç gün ile emekli olurlar?

👉Engelliler Kaç Gün İle Emekli Olurlar?

Engelli raporu olan kişilerin emekli olabilmek için yerine getirmeleri gereken prim günü ve yılları, sahip oldukları engel oranına göre değişiklik gösterir:

• %80 ve üzeri engeli olan kişiler, 15 yıl çalışma ve 3600 gün prim ödemesi şartını yerine getirerek emekli olabilir.

• %60- %79 arası engelli olan kişiler eğer;

1991 ve öncesinde sigortalı olmuşlarsa 15 yıl çalışıp 3600 gün prim ödemeleri,

1991-1994 arası işe başlayanlar 15 yıl çalışıp 3680 gün prim ödemeleri,

1994-1997 arası işe başlayanlar 16 yıl çalışıp 3880 gün prim ödemeleri,

1997-2000 arası işe başlayanlar 17 yıl çalışıp 3840 gün prim ödemeleri,

2000-2003 arası işe başlayanlar 17 yıl çalışıp 8 ay ve 3920 prim ödemeleri ve

2003 ve sonrası işe girenler ise 18 yıl çalışıp 4000 prim ödemeleri ile emekli olma hakkına sahip olabilirler.